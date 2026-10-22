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La două zile după plecarea lui Bolojan de la cârma Guvernului, s-au găsit bani pentru sistemul de sănătate. Ministrul Alexandru Rogobete anunță că au fost alocate fonduri pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță

Ruxandra Radulescu
La două zile după plecarea lui Bolojan de la cârma Guvernului, s-au găsit bani pentru sistemul de sănătate. Ministrul Alexandru Rogobete anunță că au fost alocate fonduri pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță
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La două zile după plecarea premierului demis, Ilie Bolojan, de la Palatul Victoriei, există, brusc, bani și pentru sistemul sanitar. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că au fost alocate 150 de milioane de lei de la bugetul de stat pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță.

Ministrul Sănătății a transmis că a identificat sumele necesare ca Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță să își poată continua funcționarea.

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„Astăzi, împreună cu echipa Ministerului Sănătății, am reușit să identificăm și să realocăm 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.

Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora”, se arată în postarea de pe Facebook a lui Alexandru Rogobete.

„Riscul unui blocaj era greu de evitat”

După primele două zile de mandat, Alexandru Rogobete a anunțat că a identificat banii necesari, sume care vor fi transferate prin realocări bugetare.

„La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul. Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că spitalele din România trebuie să primească minim 10 miliarde de lei pentru a putea funcționa până la finalul anului.

Rogobete a mai explicat, la acel moment, că va fi nevoit să solicite bani din fondul de rezervă, dacă Guvernul nu reușeste să finalizeze rectificarea bugetară în două săptămâni.

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