Și fostul prezidențiabil Călin Georgescu apare invocat în dosarul fluviu al DNA Iași. Rețeaua formată din alte 3 grupări încerca cu tot dinadinsul să-l dea afară pe Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui. Acesta din urmă se afla în conflict cu omul de afaceri din Vaslui, Bogos Fănel, pe care îl amendase.

Gruparea invocă în discuții numele lui Ilie Bolojan, premier al României, numele șefei EPPO, Laura Codruța Koveși, numele directorului SPP, Lucian Pahonțu, numele liderilor PSD Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Florin Barbu, Radu Oprea și mulți alți politicieni. Inclusiv președintele Nicușor Dan.

Gândul prezintă structura acestei rețele.

Potrivit unor surse judiciare, cele 3 grupări ar fi fost formate din următorii:

Unul dintre sistemele relaționale de influență la care a apelat numitul Bogos Fănel este cel format din numiții Hanț Constantin Dănuț, Pîrvu-Ularu Silviu, Antohe Cătălin, Iana Neculai.

Un alt sistem relațional de influență( format din IUSEIN LAURA MIRELA, CRISTEA RAREȘ MIHAIL ȘI BĂLAN CRISTIAN DUMITRU ) la care a apelat numitul Bogos Fănel în vederea demiterii lui numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, numirea în această funcție a unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale agentului economic(aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL).

Un alt sistem relaționale de influență( format din ANIȚEI MIHAIL, MATACĂ VERONICA OIȚA ȘI DOANĂ VASILE ) la care a apelat numitul Bogos Fănel în vederea demită pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, numirea în această funcție a unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale agentului economic(aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL).

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria”

Interceptările arată că aceștia discutau și despre Călin Georgescu, fostul prezidențiabil:

La data de 27 mai 2025, Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”

Pîrvu-Ularu Silviu detaliază un plan prin care numitul Hanț Constantin Dănuț ar dori să se asocieze cu numitul Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare, de aceste aspecte știind și numitul Cătălin Antohe, exponent al sistemului relațional de influneță:

„Dar … zice COSTI că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte …. cu GEORGESCU știi, să o preia GEORGESCU, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu PROFESIONAL CONSULTING!/ Da, asta pe ROMÂNIA și aia pe AUSTRIA și … partener direct. Mă sună și CĂTĂLIN să mă întrebe că știa!”

Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale.

Amenințări în care este folosit numele lui Koveși

Surse judiciare arată că în timpul demersurilor făcute pentru a-l schimba pe Mihai Ponea din funcție, Mirela Laura Iusein l-ar fi amenințat pe acesta și cu plângeri penale depuse de Bogos Fănel către Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European.

„De asemenea Iusein Laura îl amenință voalat pe Ponea Mihai că este în politică și că va fi numită în Corpul de control al numitului Barbu Florin, ministrul Agriculturii și dezvoltării Rurale.”

În continuare Iusein Laura Mirela continuă amenințările voalate la adresa lui Ponea Mihai prevenindu-l în legătură cu posibila anchetă penală pe care ar desfășura-o numita Laura Codruța Kovesi alias Doamna de Fier împotriva lui Ponea Mihai.

„ Astăzi când am auzit că a fost sunată și doamna de fier, doamna KOVESI și informată de toate astea și că s-ar plânge .. ce-a făcut și am zis, bă zic, nu, zic, eu tre’ să mă duc până la VASLUI zic, să mă văd cu domnul PONEA că zic, nu se poate așa ceva, zic e prea…o să iasă o .. pe știri, pe surse, ce zicea el, că se duce și dă, că-i abuz, că are dovezi, că nu știu ce și i-am zis, bă nene, suntem într-un film. Zic, eu nu cred așa ceva!/ până și doamna KOVESI a fost informată la BRUXELLES, bine, ea a crezut că se liniștesc lucrurile dar astăzi a fost sunată și ea a zis băi, nu știu, atunci a spus ok, atunci dăm drumul la.. ! Și i-am zis băi stai un pic, zic stai să vedem că nu…rău facem repede și facem un Jihad de nu se poate, dar cred că până la urmă este și el vinovat poate peste 50%, o mai fi și că nu-i în regulă și că nu știu ce, dar eu nu-l văd pe domnul PONEA să i se pună în cap toată povestea asta!”

La data de 26 august 2025, la ora 16:12:26 numitul Bogos Fănel poartă o convorbire telefonică cu numitul Iamandi Raianu Marius căruia îi transmite faptul că i se pare că numita Iusein Laura Mirela este o impostoare pentru că aceasta nu și-a îndeplinit promisiunile față de agentul economic, respectiv de a obține demisia numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui(Îs prin BUCUREȘTI, bat câmpii cu ea pe-aici!).

Totodată numita Iusein Laura Mirela a apelat pe o doamnă despre care a afirmat că este numita Laura Codruța Kovesi, pentru a-i demonstra numitului Bogos Fănel că are influență la nivel înalt și să poate obține demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui.( Dar … ea are… are trecut un număr de telefon acolo, zice că-i „doamna de fier”/ Numărul babei, da. Îi zicea „ sărut mâna”, ea nu, că ea vorbește direct cu CODRUȚA KOVESI!”

Ce nume celebre mai invoca gruparea

Apropiatul serviciilor secrete, Aniței Mihail i-ar fi spus lui Bogos Fănel că-i poate facilita accesul la sistemul lui relațional de influență și se poate bucura de protecția unor instituții sau a unor persoane influente politic care să-i promoveze interesele financiare(aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL), potrivit unor surse judiciare.

“Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între … sub umbrela Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre’ să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență, căcat! Vii la BUCUREȘTI odată, luăm masa…. tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau luăm masa la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu’ de tine!/ Că ieri după-amiază am stat cu ministrul BARBU de la Agricultură?/ În afară de BARBU, când vrei tu, cum vrei tu și STĂNESCU și GRINDEANU, în afară de BARBU există o piesă care …sunt două piese care conduc țara asta care n-ai să le vezi la televizor niciodată, pe una … nu-i niciun secret că se vorbește la telefon, dar nu pot să vorbesc și-ți trimit pe WhatsApp numele… !/ … sunt… unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! E și peste ISĂRESCU”

Analiza sistemelor relaționale formate din oameni politici, foste cadre militare din cadrul S.I.E și S.R.I, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ, relevă conturarea unui sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică. Structura și dinamica acestui sistem indică existența unor interconexiuni între mediul economic, politic și administrativ, care, deși nu se manifestă explicit în spațiul public, generează efecte concrete în plan decizional și financiar.

Ancheta DNA vizează presupuse fapte de trafic de influență, șantaj, complicitate la trafic de influență, dare de mită, folosirea influenței în scopul obținerii pentru sine sau altul de bani, bunuri sau alte foloase, instigare la șantaj.

