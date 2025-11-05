Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

Cazul DNA a plecat de la Fănel Bogos, patronul Vanbet SRL, la fermele căruia se găsise în septembrie 2024 un focar de salmonella, motiv pentru care șeful DSVSA, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a 230.000 de păsări.

Pentru că șeful DSVSA a refuzat să-i aprobe lui Bogos dosarul de despăgubire, omul de afaceri a întreprins, “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Fănel Bogos avea de luat de la DSVSA Vaslui o despăgubire de 13 milioane de lei.

Așa se face că, potrivit unor surse judiciare, Fănel Bogos ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din Armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA, Mihai Ponea.

Dosarul epopee conține multe nume celebre la nivel național iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri Bogos ar fi fost Mihai Barbu. Barbu este președinte al PNL Vaslui, președintele al Autorității pentru Reformă Feroviară și trezorierul PNL la nivel național.

Cum s-ar intra la Ilie Bolojan

„Pe 9 aprilie, Bogos Fănel l-ar fi contactat pe Mike Eduard și-i solicită sprijinul pentru a ajunge la prim ministrul României, scopul celui dintâi fiind determinarea înalților funcționari din cadrul Guvernului României de a-l demite pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și numirea unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale SC VANBET SRL”, arată curse judiciare. Mike Eduard membru în consiliul de administrație la Autoritatea Aeronautica Civila Romana RA.

„Ăh … dar dacă vorbim cu .. cu nășicu…. știu pe unde-i că aș vrea să mă duc în audiență la premier?/ La…. măcar la cancelarie, la cineva la… vicepremier, la președinte că nu se poate, frate dragă! Nu se poate! Nu se poate! ANSVSA-ul chiar … !/ … că am înțeles că ANSVSA-ul e chiar sub premier./ Și poate vorbește .. !”

Întâlniri la PNL și la un restaurant

Pe 26 iunie 2025, Bogos Fănel ar fi fost chemat de către Barbu Mihai la sediul PNL din București: „ Hai … să vă dau o locație acuma și vă aștept! Da?/ Este pe… pe Aviatorilor pe…la ALEEA MODROGAN nr. 1 (n.r. – sediul central al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL).

Pe 25 iulie, Bogos Fănel l-ar fi contactat pe Bogos Mihai căruia îi transmite că șeful CFR(Barbu Mihai) este cu el și merg la restaurant.

„Ăh, eu am la mine acuma a venit președintele CFR-ului la mine.. !/ BARBU MIHAI. E președintele CFR-ului pe țară. Dacă-ți aprobă președintele…. dacă… ! Auzi? Chiar dacă ești ieșit la pensie, când îți aprobă președintele să rămâi director la un DSVSA, rămâi director la DSVSA!/ Hai c-am ajuns cu el al restaurant!.”

Cu Rareș, cu toate găinile moarte din 2024

Pe 28 iulie 2025, Bogos Fănel o contactează telefonic pe Bogos Maria-Liliana căreia îi solicită să trimită sesizări la Ministerul Agriculturii și la corpul de control al premierului privind controalele pe care le-au efectuat funcționarii DSVSA Vaslui la fermele agentului economic.

„Deci, toate lucrurile în desfășurarea lor ar trebui trimise către … în atenția premierului.. !/ … exact cum ai început, cu RAREȘ, cu toate … cu găinile moarte din 2024, cu … !/ … cu apartament, cu toată derularea lucrurilor, tre’ s-o trimitem la … domnul premier!/ Ia să sun pe cineva de la Ministerul Agriculturii!/ Corpul de Control al premierului trebuie trimis!/ am întrebat doamnă, scriu sumar? Nu, dom’le ! Tot, tot, tot, tot, amendă pe aia, amendă pe aia, amendă pe aia, amendă pe aia”

În acea perioada Bogos Fănel ar fi avut acces la sistemul relațional al numitei Iusein Laura Mirela, care i-a promis că are influență pe lângă funcționarii Ministerului Agriculturii precum și la sistemul relațional de influență al numitului Barbu Mihai care i-a promis că are influență pe lângă prim ministrul României, arată surse judiciare.

Bogos Fănel: „Fă adresa către BOLOJAN!”

Pe 19 august Bogos Fănel ar fi contactat-o telefonic pe numita lui Bogos Maria-Liliana căreia îi solicită să trimită o sesizare către prim ministrul României prin care să detalieze cum s-au desfășurat controalele prezumtiv abuzive din partea funcționarilor DSVSA Vaslui și Buzău la una din fermele agentului economic.

„Dar fă adresă către BOLOJAN iar în care spui că … !/ .. ANSVSA-ul a venit tot cu dedicație, n-a participat nimeni la așa, a scris actul din birou, ni l-a dat scris aiurea, două uși nu afectează fluxul și ei au venit și caută să scoată castanele…cum le ziceți voi, deci ce s-a făcut acolo, trebuie făcută adresă către … premier încă o dată! )

În acea perioadă Bogos Fănel ar fi avut acces la sistemul relațional al numitului Barbu Mihai care i-a promis că ar avea acces la prim ministrul României.

23 septembrie 2025. Fănel Bogos: „Am fost…am fost în audiență și la BOLOJAN și la… și a zis că nu, că nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva! I-am zis domnul președ…. premier, eu n-am venit să vă mint cu nimica!”

Pe 16 septembrie, Bogos Fănel ar fi purtat o convorbire telefonică cu Aniței Mihail căruia îi transmite faptul că la data de 23.09.2025, prin intermediul numitului Barbu Mihai, va avea o întâlnire cu Ilie Bolojan, prim ministrul României, la București.

Scopul acestei întâlniri este de a obține de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.

„M-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!).

În aceeași zi, Bogos Fănel l-ar fi contactează telefonic și pe Iordache Gabriel (director EXIM BANK SUCURSALA IAȘI) care îl întreabă dacă a mai reușit să-și rezolve problemele cu DSVSA/ ANSVSA.

Da, dar ce faceți că na, e cam greu cu…mai ales cu prietenul dumneavoastră de la DSVSA? Am văzut că tot mai scrie pe-acolo prin portal just tot felul de…? Ați dat-o la pace și cu ăsta sau încă nu?).

Interesul lui Iordache Gabriel este acela de a-i acorda o linie de credit lui Bogos Fănel, reprezentantul Sc VANBET SRL. Bogos Fănel îi răspunde că a mers la București și i-a prezentat problema numitului Ilie Bolojan, prim ministrul României, și este încrezător că problema sa se va rezolva.( Am fost…am fost în audiență și la BOLOJAN și la… și a zis că nu, că nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva! I-am zis domnul președ…. premier, eu n-am venit să vă mint cu nimica!)

23 septembrie 2025: Ce i-ar fi dus Fănel Bogos trezorierului PNL care ar fi intermediat întâlnirea cu Bolojan: Un portbagaj cu 80 de pulpe de pui, 20 de cartoane cu ouă cu 2 gălbenușuri, 3-4 kilograme de brânză maturată, brânză de burduf, iaurt, sana sau kefir

Pe 23 septembrie 2025, Bogos Fănel s-a deplasat în municipiul București unde acesta a afirmat că trebuie să se întâlnească cu Bolojan Ilie, prim-ministrul României, întâlnire intermediată prin intermediul numitului Barbu Mihai. La această dată numitul Bogos Fănel s-a deplasat împreună cu numitul Barbu Mihai la sediul Administrației Apele Române-Conducere, unde cel dintâi a depus o documentație pentru a obține un aviz pentru FNC Tecuci. Ulterior Bogos Fănel și Barbu Mihai s-au deplasat împreună la sediul PNL din mun. București, Aleea Modrogan nr. 1, unde au petrecut mai multe ore.

La data de 23.09.2025, la ora 12:55:40, Bogos Fănel o contactează telefonic pe numita Bianca(angajata SC VANBET însărcinată cu întocmirea și expedierea pachetelor cu produse alimentare către diverse persoane) căreia îi trasează sarcini de a întocmi un pachet consistent cu produse alimentare pentru numitul Barbu Mihai(hai să zicem, 80 de pulpe… ! / 20 de cartoane de 20 ca să fie oul cu două gălbenușuri./ brânză maturată vreo 3-4 kile, brânză de burduf 10 kile.. !/ 10 kilograme în pungă, da, ăh .. ! (îl întreabă pe bărbatul aflat lângă el: Ce să mai pună?) Ăh .. și 100 de iaurt, sana sau kefir ce are de capră.. !/ discută cu persoana de lângă el: .. pune în portbagaj, le pune în … un portbagaj …n-au nimica! ) Nu trebuie! Bine! Deci atât! (n.r – după vocea bărbatului care se aude în fundal spunând „nu trebuie”, acesta pare a fi numitul BARBU Mihai) / Da! Dar cu MONA să vorbești să dea brânză de mai multe categorii și de-aia mai maturată, mai bună.)

23 septembrie: „ S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN! Răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag”

Pe 23 septembrie, Aniței Mihail, care se prezintă ca un apropiat al unui șef de serviciu secret, poartă o convorbire telefonică cu numita Matacă Veronica Oița căreia îi transmite că Bogos Fănel s-a văzut cu Bolojan Ilie și i-a prezentat problema pe care SC VANBET SRL o întâmpină cu funcționarii DSVSA iar că această problema pare a fi rezolvată, respectiv că Bogos Fănel ar fi reușit să obțină demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și promovarea în mod ilegal a intereselor agentului economic( aprobarea dosarelor de despăgubire și anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL).

„S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN! / Perfect! Minunat! Deci, s-a descurcat .. așa, șeful… ?/ A zis … cică bă, din câți am întâlnit și cât am cheltuit, numai tu și cu vicepreședintele….X.. !/ … ați fost de cuvânt dar nu oprim ce-am început ieri”.

Pe 1 octombrie, Fănel Bogos îl contactează pe numitul Boț Iulian, primarul comunei Liești, căruia îi transmite faptul că s-a întâlnit cu Bolojan Ilie și i-a expus problema lui legată de DSVSA Vaslui și că acesta se va interesa de această problemă.

„Băi dar … cu BOLOJAN ce-ai făcut? Ai mai vorbit? Ți-a .. venit în control?/ Da, am fost, am vorbit cu el! Și … ! / Că…se interesează să vadă care-i treaba!/ Crezi că nu-l ascultă tot pe idiotul ăla de BOCIU?”

La data de 6 octombrie 2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din mun. Vaslui cu numitul Ponea Mihai, căruia i-a transmis faptul că Bogos Fănel a avut recent o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim-ministrul României, la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul în vederea rezolvării aceleași probleme privind situația SC VANBET SRL, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea “prea multe bube în cap, nu mă bag! ”.

În schimb Bogos Fănel ar fi remis suma de 1, 5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct… degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”.

Potrivit procurorilor alt sistem relațional de influență al omului de afaceri Fănel Bogos este format din Mirela Laura Iusein, Mihail Cristea Rareș și Cristian Bălan.

Lupta lui Fănel Bogos pentru schimbarea lui Mihai Ponea ar fi ajuns și în atenția lui Rareș Bogdan, prin intermediul unor oameni din SIE

Șeful DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, a dat și o declarație la DNA în anul 2025. Acesta a relatat o serie de discuții pe care le-ar fi purtat cu Rareș Bogdan care „i-a spus că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății.

Există posibilitatea ca cel care l-a rugat pe Rareș Bogdan, eurodeputat din partea PNL, de a-l convinge pe Ponea Mihai să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE.

Martorul a explicat situația, respectiv că sunt nereguli în cadrul SC Vanbet SRL și că Bogos Fănel încearcă pe toate căile să facă presiuni, moment în care Rareș Bogdan i-a spus că a procedat corect și că le va spune celor care i-au solicitat să se intereseze că directorul executiv al DSVSA Vaslui am dreptate”, arată surse judiciare.

Articole denigratoare la adresa lui Ponea

Bogos Fănel, șeful Vanbet, ar fi apelat contra unor sume de bani substanțiale la mai multe sisteme de influență cu ajutorul cărora a încercat să determine conducerea ANSVSA să-l demită pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui. Actele de constrângere au constat în exercitarea de amenințări la adresa directorului executiv DSVSA Vaslui cu întocmirea artificială a unor dosare penale sau cu mecanisme complexe de denigrare, inclusiv prin publicarea unor articole denigratoare la adresa acestuia în mass media, arată surse judiciare.

