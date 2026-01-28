Prima pagină » Actualitate » INML a găsit droguri în sângele șoferului care a provocat accidentul din Timiș. În mașina suporterilor se aflau și energizante și sticle de alcool

28 ian. 2026, 16:38, Actualitate
Potrivit anchetatorilor ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din județul Timiș soldat cu șapte morți și trei răniți, relatează News.ro, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Pasagerii microbuzului spulberat de tir pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care se îndreptau spre Franța, pentru meciul dintre echipa lor favorită și Olympique Lyon.

UPDATE: INML a efectuat autopsia șoferului care a provocat tragedia din Timiș și au fost găsite droguru în sânge. Potrivit acelorași surse, în mașina în care se aflau suporterii, au fost găsite și mai multe energizante și sticle de votcă, iar pasagerul din dreapta a declarat că șoferul a tras și câteva fumuri dintr-o țigară cu cannabis.

Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din Timiş

Polițiștii care fac cercetări pentru a afla cauzele accidentului de pe șoseaua dintre Lugoj și Caransebeș, unde 7 persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite, au găsit în jurul mașinii două pliculețe în care par să fi fost droguri. În unul se află o substanță vegetală, iar în altul un praf alb.

Criminaliștii le-au ridicat și le-au dus la laborator pentru expertiză. Analizele ulterioare vor indica cu exactitate dacă este vorba sau nu despre substanțe stupefiante pe care suporterii le aveau asupra lor.

După autopsie se va stabili și dacă suporterii PAOK Salonic au consumat sau nu droguri pe parcursul călătoriei lor către Franța.

Blocarea volanului ar fi dus la această tragedie

Medicul Dimitris Koukoulas, care s-a aflat de la bun început lângă răniţi, a declarat pentru televiziunea Grecia ERTnews, despre o posibilă problemă tehnică a vehiculului.

Unul dintre supraviețuitori a declarat că, în timpul depășirii, s-a blocat volanul ceea ce a dus la pierderea controlului.

Potrivit relatărilor medicului Koukoulas, rănitul repetă cu claritate că, în timpul depăşirii, s-a activat un sistem de asistenţă, care nu i-a permis şoferului să readucă vehiculul pe traiectorie.

Pacientul a declarat că „volanul s-a blocat şi maşina a deviat” în câteva secunde.

Fostul pilot de curse Titi Aur a declarat că accidentul s-ar fi produs fie din cauză că șoferului i s-a făcut rău, fie atenția lui a fost distrasă, nefiind vorba despre o „pierdere” clasică a controlului mașinii.

„Şoferul tirului nu avea timp să facă ceva sau oricât ar fi făcut şi dacă avea începutul de reacţie tot nu ar fi putut evita. Oricum, nu este vinovat legal, dar nici măcar moral nu ar fi putut să evite, din punctul meu de vedere, atât cât am văzut din imagini”, mai spunea Titi Aur.

