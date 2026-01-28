Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate”

28 ian. 2026, 10:30, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul deosebit de grav din județul Timiș, în care șapte cetățeni greci și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Oficialul a transmis că cei trei supraviețuitorii sunt în prezent stabili sub supraveghere medicală. 

Alexandru Rogobete a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accident și a confirmat bilanțul persoanelor afectate. În urma accidentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, 7 persoane și-au pierdut viața. De asemenea, oficialul a precizat că la Sptialul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara au fost transportați cei 3 supraviețuitori cu vârste de 20, 20 și 28 de ani.

„Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane şi-au pierdut viaţa. Am fost în contact direct cu ministrul Sănătăţii din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetăţeni greci, pentru coordonarea situaţiei şi informarea corectă a autorităţilor”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat care este starea victimelor. Unul dintre pacienți este internat la secția de Politraumatologie, unul la Ortopedie și unul la Neurochirurgie. De asemnea, Rogobete a mulțumit personalului medical pentru intervenția rapidă și profesionistă într-un context extrem de dificil. Accidentul a avut loc marți, în județul Timiș, unde un microbuz în care se aflau 10 persoane, suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a lovit frontal de un tir. Ieri seară, sute de suporteri ai echipei s-au deplasat la spitalul unde sunt internați cei trei răniți.

„În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai transmism ministrul.

