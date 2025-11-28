Femeile, în spatele bărbaților la venituri. INS pune pe masă cifrele și arată ce sumă face diferența la finalul lunii

Venitul brut realizat de femei în luna octombrie 2024 a fost, în medie, cu 491 de lei mai mic decât cel al bărbaților, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

INS raportează că 4.615.400 de persoane au lucrat cu norma întreagă și au fost plătite pentru întreaga lună octombrie. Dintre acestea, 47% sunt femei.

Cele mai mari ponderi de angajați s-au regăsit în industria prelucrătoare (19,6%) și comerț (16,6%). Bărbații sunt majoritari în construcții (14,5%) și transport și depozitare (10,9%). Femeile domină sănătatea și asistența socială (peste 75%) și învățământul (peste 75%).

Salariul brut de bază pentru luna octombrie a fost, în medie, 6.553 lei. Venitul brut realizat, care include bonusuri și alte forme de remunerare, a fost 8,374 lei, cu peste o pătrime mai mare decât salariul de bază.

Diferențele de venit între bărbați și femei se situează în jurul sumei de 491 de lei. Venitul brut realizat de femei a fost, în medie, 8.114 lei, iar cel realizat de bărbați a fost de 8.605 lei.