INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026

Institutul Național de Statistică (INS) a emis noile date aferente inflației și evoluției prețurilor de consum pentru luna martie 2026. Potrivit datelor furnizate de institut, prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57%, luna trecută. De altfel, pot fi observate și creșterile de prețuri la diverse alimente și servicii. Iată datele oficiale mai jos.
Potrivit datelor furnizate de INS, în martie 2026, prețul energiei electrice a fost majorat cu 57,2%. Această majorare survine în urma eliminării schemei de plafonare. De menționat faptul că printre cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la capitolul alimentelor. De pildă, cafeaua a devenit mai scumpă cu 23,29%.
Scumpiri au fost înregistrate și în rândul fructelor proaspete. Majorarea a fust cu 14,23% față de 2025. Prețurile aferente fructelor și conservelor din fructe sunt mai mari cu 11,79%. INS arată că au fost înregistrate creșteri cu 11,16% în cazul produselor din zahăr, a celor zaharoase și la mierea de albine.
Față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul cartofilor a scăzut cu 11,08%. De asemenea, prețul fasolei boabe și al altor leguminoase a scăzut cu 5,01%. Făina este mai ieftină cu 3,38%, iar mălaiul are un preț mai mic cu 1,78%.
Prețuri mai mari la medicamente, în martie, cu 4,13%. Prețul combustibilului a crescut cu 12,93%. Energia termică s-a majorat cu 13,41%, iar detergenții cu 9,89%. Tutunul și țigările au înregistrat o creștere a prețului cu 7,42%. În cazul cărților, ziarelor și revistelor, prețurile au crescut cu 10,11%.
Prin comparație cu tarifele de anul trecut, din aceeași perioadă, serviciile aeriene sunt mai ieftine cu 7,49%. Tarifele serviciilor poştale sunt mai scumpe cu 9,79%.
