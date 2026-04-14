Prima pagină » Actualitate » INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026. Cu cât s-au scumpit alimentele

INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026. Cu cât s-au scumpit alimentele

INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026. Cu cât s-au scumpit alimentele
INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026

Institutul Național de Statistică (INS) a emis noile date aferente inflației și evoluției prețurilor de consum pentru luna martie 2026. Potrivit datelor furnizate de institut, prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57%, luna trecută. De altfel, pot fi observate și creșterile de prețuri la diverse alimente și servicii. Iată datele oficiale mai jos.

Potrivit datelor furnizate de INS, în martie 2026, prețul energiei electrice a fost majorat cu 57,2%. Această majorare survine în urma eliminării schemei de plafonare. De menționat faptul că printre cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la capitolul alimentelor. De pildă, cafeaua a devenit mai scumpă cu 23,29%.

INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026

Cu cât s-au scumpit alimentele?

Scumpiri au fost înregistrate și în rândul fructelor proaspete. Majorarea a fust cu 14,23% față de 2025. Prețurile aferente fructelor și conservelor din fructe sunt mai mari cu 11,79%. INS arată că au fost înregistrate creșteri cu 11,16% în cazul produselor din zahăr, a celor zaharoase și la mierea de albine.

Alte creșteri ale prețurilor, conform datelor INS

  • Prețul laptelui de vacă a crescut cu 9,69%.
  • Prețul cărnii de bovine a crescut cu 11,47%.
  • Carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.
  • Prețul ouălor s-a mărit cu 14,63%.
  • Prețul berii este cu 7,74% mai mare, iar cel al vinului este cu 6,19% mai mare.
  • Prețul peștelui proaspăt este cu 7,91% mai mare.
  • Citricele sunt mai scumpe cu 9,35%.
  • Carnea de porc a înregistrat o creștere de preț cu 3,08%.

Scăderi de prețuri

Față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul cartofilor a scăzut cu 11,08%. De asemenea, prețul fasolei boabe și al altor leguminoase a scăzut cu 5,01%. Făina este mai ieftină cu 3,38%, iar mălaiul are un preț mai mic cu 1,78%.

INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026

Prețuri mai mari la medicamente, în martie, cu 4,13%. Prețul combustibilului a crescut cu 12,93%. Energia termică s-a majorat cu 13,41%, iar detergenții cu 9,89%. Tutunul și țigările au înregistrat o creștere a prețului cu 7,42%. În cazul cărților, ziarelor și revistelor, prețurile au crescut cu 10,11%.

Servicii mai scumpe în România

  • Biletele CFR s-au majorat cu 24,40%.
  • Serviciile de apă, canal şi salubritate au un preț mai mare cu 15,49%.
  • Serviciile cu caracter industrial costă cu 15,68% mai mult.
  • Serviciile de igienă și cosmetică sunt mai scumpe cu 14,12%.
  • Serviciile de reparații auto au prețuri mai mari cu 13,55%.
  • Serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte sunt mai scumpe cu 13,91%.
  • De asemenea, chiriile s-au scumpit cu 8,26%.
  • Transportul urban are un tarif mai mare cu 8,88%.
  • Transportul interurban are un tarif mai mare cu 9,48%.
  • Asistența medicală și-a scumpit tariful cu 12,26%, în ultimul an.

Prin comparație cu tarifele de anul trecut, din aceeași perioadă, serviciile aeriene sunt mai ieftine cu 7,49%. Tarifele serviciilor poştale sunt mai scumpe cu 9,79%.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock / INS – Institutul Național de Statistică

Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
Ministerul Mediului deblochează desemnarea geoparcurilor UNESCO în România
Click
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit un nou comportament al furnicilor
