INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026

Institutul Național de Statistică (INS) a emis noile date aferente inflației și evoluției prețurilor de consum pentru luna martie 2026. Potrivit datelor furnizate de institut, prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57%, luna trecută. De altfel, pot fi observate și creșterile de prețuri la diverse alimente și servicii. Iată datele oficiale mai jos.

Potrivit datelor furnizate de INS, în martie 2026, prețul energiei electrice a fost majorat cu 57,2%. Această majorare survine în urma eliminării schemei de plafonare. De menționat faptul că printre cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la capitolul alimentelor. De pildă, cafeaua a devenit mai scumpă cu 23,29%.

Cu cât s-au scumpit alimentele?

Scumpiri au fost înregistrate și în rândul fructelor proaspete. Majorarea a fust cu 14,23% față de 2025. Prețurile aferente fructelor și conservelor din fructe sunt mai mari cu 11,79%. INS arată că au fost înregistrate creșteri cu 11,16% în cazul produselor din zahăr, a celor zaharoase și la mierea de albine.

Alte creșteri ale prețurilor, conform datelor INS

Prețul laptelui de vacă a crescut cu 9,69%.

Prețul cărnii de bovine a crescut cu 11,47%.

Carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.

Prețul ouălor s-a mărit cu 14,63%.

Prețul berii este cu 7,74% mai mare, iar cel al vinului este cu 6,19% mai mare.

Prețul peștelui proaspăt este cu 7,91% mai mare.

Citricele sunt mai scumpe cu 9,35%.

Carnea de porc a înregistrat o creștere de preț cu 3,08%.

Scăderi de prețuri

Față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul cartofilor a scăzut cu 11,08%. De asemenea, prețul fasolei boabe și al altor leguminoase a scăzut cu 5,01%. Făina este mai ieftină cu 3,38%, iar mălaiul are un preț mai mic cu 1,78%.

Prețuri mai mari la medicamente, în martie, cu 4,13%. Prețul combustibilului a crescut cu 12,93%. Energia termică s-a majorat cu 13,41%, iar detergenții cu 9,89%. Tutunul și țigările au înregistrat o creștere a prețului cu 7,42%. În cazul cărților, ziarelor și revistelor, prețurile au crescut cu 10,11%.

Servicii mai scumpe în România

Biletele CFR s-au majorat cu 24,40%.

Serviciile de apă, canal şi salubritate au un preț mai mare cu 15,49%.

Serviciile cu caracter industrial costă cu 15,68% mai mult.

Serviciile de igienă și cosmetică sunt mai scumpe cu 14,12%.

Serviciile de reparații auto au prețuri mai mari cu 13,55%.

Serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte sunt mai scumpe cu 13,91%.

De asemenea, chiriile s-au scumpit cu 8,26%.

Transportul urban are un tarif mai mare cu 8,88%.

Transportul interurban are un tarif mai mare cu 9,48%.

Asistența medicală și-a scumpit tariful cu 12,26%, în ultimul an.

Prin comparație cu tarifele de anul trecut, din aceeași perioadă, serviciile aeriene sunt mai ieftine cu 7,49%. Tarifele serviciilor poştale sunt mai scumpe cu 9,79%.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock / INS – Institutul Național de Statistică