Bucureștenii se revoltă împotriva noilor tarife Metrorex. Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție

Bucureștenii reacționează dur după ce Metrorex a propus creșterea prețului pentru o călătorie de la 5 la 7 lei. Peste 10.000 de persoane au semnat deja o petiție prin care cer Ministerului Transporturilor să blocheze scumpirea.

Scumpirea biletelor cu până la 130%

Metrorex vrea o nouă majorare a tarifelor, fapt care a stârnit un val de furie în Capitală. Dacă planul primește aprobare, biletul ajunge la 7 lei. Această veste vine la scurt timp după scumpirea din ianuarie 2025, când tariful a urcat de la 3 la 5 lei. În doar un an și jumătate, călătoria cu metroul a adunat o creștere totală de preț de 130%.

Partidul SENS a lansat petiția pe platforma Declic și a trimis o scrisoare oficială către Ministerul Transporturilor. Reprezentanții partidului spun că statul face o greșeală uriașă prin această măsură.

„Este aberant ca, într-un moment în care statul ar trebui să vină în ajutorul cetățenilor, statul să descurajeze folosirea celei mai eficiente metode de transport. Astăzi, mai mult ca niciodată, transportul în comun reprezintă cea mai bună soluție pentru combaterea crizelor momentului. Dacă o criză înseamnă oportunitate, atunci oportunitatea ar trebui să fie orientarea către transportul eficient și sănătos, nu rotunjirea bugetelor publice. Bucureștenii trebuie ajutați și încurajați să lase mașinile acasă, nu invers. Vom continua să punem presiune publică pe decidenți atunci când o situație dificilă riscă să ajungă una absurdă”, au transmis reprezentanții SENS.

