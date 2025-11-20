Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare, aflat în jurisdicţia Ministerului Agriculturii, este decuplat de la utilităţi însă continuă să funcţioneze fără acreditare, cu datorii şi cu patru angajate, din care trei sunt pensionate.

În urma unei anchete a celor de la Digi 24, s-a aflat că trei dintre cele patru angajate ale institutului vin la serviciu, deşi nu şi-au mai primit salariile de luni bune.

Din cauza datoriilor, instituţia a fost decuplată de la utilităţi, însă a găsit o soluţie ca să funcţioneze radiatoarele şi calculatoarele: au tras un cablu de la Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare, aflată în aceeaşi curte.

Apă şi căldură nu au, dar nici acreditare de funcţionare nu mai are institutul, încă din 2021. Conform legii, fără o astfel de certificare, ISPIF ar fi trebuit desființat sau reorganizat de către Ministerul Agriculturii încă de acum patru ani, mai spun cei de la Digi24.

În anii 90, Institutul de Imbunătățiri Funciare, pe scurt ISPIF, avea mii de angajați. Se ocupau, printre altele, cu studiile și proiectele de amenajare a sistemelor de irigații și a digurilor de protecție. Declinul s-a accentuat în anul 2009 și toată lumea a plecat

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se reia un mare PROIECT strategic, lansat de Nicolae Ceaușescu în 1986 și respins tot de el în 1972. Atunci avea o lungime de 198 km, acum doar 50 km

Proiectul la care visează România de peste 100 de ani, pus în aplicare. Ceaușescu nu-i înțelesese rostul