Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv

14 aug. 2025, 19:21, Actualitate
Sezonul turistic estival din 2025 a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii Bulgari, potrivit INS de la Sofia, Bulgaria. Potrivit instituției, veniturile realizate în luna iunie, prima pentru vara anului 295, au crescut semnificativ față de iunie 2024, conform Economic.bg.

Astfel, în decurs de un an, veniturile din înnoptări au crescut cu 26%. Din suma totală pentru iunie 2025, 243,1 milioane de leva au provenit de la turiști străini, iar 97,6 milioane de leva – de la cetățeni bulgari.

Conform sursei citate, industria hotelieră a început anul cu un sezon de schi puternic și venituri record. Iar tendința continuă, motivele din spate fiind complexe.

Pe de o parte, un factor important este creșterea prețurilor pentru cazare, cu toate că tot mai multe oferte include doar mic dejun sau mic dejun și cină. În ultimii ani, unii jucători din industrie au renunțat la all-inclusive din cauza creșterii prețurilor la alimente.

Astfel, numărul total de înnoptări realizate în iunie a fost de 3,8 milioane, cu 8,4% mai mult decât cu un an înainte. Cetățenii străini au înregistrat 2,6 milioane de înnoptări, în timp ce bulgarii au avut 1,2 milioane.

Defalcat, 79,1% din numărul total de înnoptări ale străinilor și 45,9% ale bulgarilor au fost la 4 și 5 stele. 14,3 din înnoptările străinilor și 23,4 ale bulgarilor au fost la 3 stele, în vreme ce în unități de cazare de 1 și 2 stele acestea au reprezentat 6,6%, respectiv 30,7%.

Chiar și așa, se constată că, în ciuda veniturilor record, gradul total de ocupare a paturilor este sub 50%.

Cel mai mare grad de ocupare a paturilor se înregistrează la cazări de 4 și 5 stele – 51,6%, urmate de cele de 3 stele – 32,2%, iar pe ultimele locuri se află cazările de 1 și 2 stele – 21,3%.

Piețele traditional puternice pentru Bulgaria sunt sunt Macedonia de Nord, România, Germania și Regatul Unit, în cea din urmă fiind raportată o creștere. Se observă mai observă, de asemenea, o îmbunătățire a vizitelor turiștilor israelieni.

