Prima pagină » Actualitate » Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”

Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”

Luiza Dobrescu
23 aug. 2025, 17:43, Actualitate
Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:
Galerie Foto 3

După întâlnirea cu omologul său din Republica Moldova, în cadrul vizitei oficiale de sâmbătă, Ilie Bolojan a avut o scurtă întrevedere cu președintele Maia Sandu, la Chișinău. Aceasta din urmă a spus că a discutat cu premierul României despre „interconexiuni energetice care ne fac mai puternici”. 

„Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper”, a scris Maia Sandu pe facebook, după întâlnirea oficială pe care a avut-o cu Ilie Bolojan.

„Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene.”

Președintele Republicii Moldova a mai spus că tot ceea ce realizează împreună România și Republica Moldova „înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”.

Administrația Prezidențială de la Chișinău a publicat și un comunicat despre întâlnirea de sâmbătă a celor doi oficiali.

La rândul său, Guvernul României a dat publicității o informare în urma întrevederii de sâmbătă cu președintele Republicii Moldova, cât și cu premierul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu.

„România va continua să fie un susținător puternic al Chișinăului pe drumul către Uniunea Europeană, sprijinind reformele interne și proiectele care consolidează securitatea și apropierea de standardele europene.
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit astăzi, la Chișinău, de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Întrevederea a vizat extinderea cooperării în infrastructură, energie și proiecte transfrontaliere, cu beneficii directe pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.
Guvernul României rămâne angajat să dezvolte parteneriatul strategic cu Republica Moldova și să îl transforme într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a transmis Bolojan.

