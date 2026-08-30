În cadrul vizitei sale surpriză la Moscova, directorul CIA John Ratcliffe a propus o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în efortul Washingtonului de a pune capăt războiului, scrie Axios.

Vizita șefului CIA la Moscova a avut ca scop, printre alte obiective, intenția de a-l convinge pe Putin să reia negocierile de pace cu Ucraina, mediate de SUA. După această vizită, oficialii americani l-au informat și pe Volodimir Zelenski despre concluziile discuțiilor din capitala Rusiei și despre propunerea unui summit trilateral.

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Administrația lui Donald Trump a propus de mai multe ori ideea unei întâlniri între cei trei șefi de stat dar, în timp ce Zelenski a fost de acord de fiecare dată, Putin a refuzat categoric. Președintele american a declarat pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a fost „o activitate obișnuită” și nu a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva atacului asupra teritoriului NATO.

În cadrul discuțiilor din culise, oficialii americani i-au spus lui Zelenski că directorul CIA a evocat în vizita sa la Moscova și posibilitatea reluării discuțiilor de pace. Pentru a le forța mâna rușilor, Ratcliffe a prezentat o evaluare sumbră a stării războiului și a îndemnat Rusia să încheie un acord de pace înainte ca situația economică a țării să se înrăutățească.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de administrația Trump, au fost întrerupte la mijlocul lunii februarie, după declanșarea războiului cu Iranul. Până la acel moment, emisarii pentru pace ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții cu negociatorii ruși și ucraineni, dar s-au înregistrat progrese mici.

Pe de altă parte, oficialii ucraineni sunt foarte sceptici în ceea ce privește intențiile lui Putin și spun că dețin informații care sugerează că acesta plănuiește o escaladare majoră a conflictului.

Adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski, Pavlo Palisa, a declarat vineri reporterilor că Putin a ordonat armatei sale să pregătească mai multe scenarii operaționale pentru o ofensivă în nordul Ucrainei, Kievul și Cernihiv fiind identificate ca zone cheie.