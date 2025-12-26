Anul 2025 a fost unul notoriu pentru galeriile de artă mondiale, care au stabilit noi recorduri la licitații. Astfel, portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de pictorul austriac Gustav Klimt, domină lista celor mai scumpe lucrări vândute la licitație în acest an. Opera de artă a depășit cu mult estimarea de 150 de milioane de dolari la licitația casei Sotheby’s din New York, din 18 noiembrie. În egală măsură, și alte creații au reușit cotații importante la marile licitații mondiale.

Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitație, depășind lotul anterior cel mai scump, care a fost vândut pentru 108 milioane de dolari la Sotheby’s Londra, în 2023, notează ȘtirileProTV.

Portretul lui Klimt

Apreciata operă provine din colecția regretatului colecționar Leonard Lauder, care a decedat în iunie, la 92 de ani. Pictura a fost identificată ca fiind opera secesionistului austriac, și are în centru silueta suplă a lui Elisabeth Lederer înconjurată de motive ornamentale, inclusiv dragoni stilizați care ies din valuri, și alte figuri chinezești parcă plutind pe pânza din fundal. Așa cum a scris Gândul, tabloul a înregistrat un rezultat remarcabil, fiind a doua cea mai scumpă operă de artă din istorie.

Majoritatea celorlalte lucrări care au intrat în această listă provin din licitațiile de succes organizate în luna noiembrie, inclusiv alte două lucrări ale lui Klimt din colecția Lauder, o lucrare nouă pe piață a lui Jean-Michel Basquiat și, bineînțeles, lucrarea record a Fridei Kahlo, „El sueño (La cama)” din 1940.

Și licitațiile din luna mai au înregistrat prețuri impresionante, inclusiv o lucrare rară a lui Piet Mondrian din colecția lui Leonard și Louise Riggio, care a fost aproape să depășească recordul de licitație al artistului olandez.

Top 10 cele mai scumpe lucrări vândute la licitație în acest an

Gustav Klimt, „Bildnis Elisabeth Lederer” („Portrait of Elisabeth Lederer”) (circa 1914–1916)

Estimare – 150 de milioane de dolari

Preț final – 236,3 milioane de dolari

Estimare – 150 de milioane de dolari Preț final – 236,3 milioane de dolari Gustav Klimt, „Blumenwiese” („Blooming Meadow”) (circa 1908)

Estimare – 80 de milioane de dolari

Preț final – 86 de milioane de dolari

Estimare – 80 de milioane de dolari Preț final – 86 de milioane de dolari Gustav Klimt, „Waldabhang bei Unterach am Attersee” („Forest Slope in Unterach on the Attersee”) (1916)

Estimare – 70 de milioane de dolari

Preț final – 68,3 milioane de dolari

Estimare – 70 de milioane de dolari Preț final – 68,3 milioane de dolari Vincent van Gogh, „Piles de romans parisiens et roses dans une verre” („Romans parisiens”) (1887)

Preț final – 62,7 milioane de dolari

Mark Rothko, „No. 31 (Yellow Stripe)” (1958)

Estimare – 50 de milioane de dolari Preț final – 62,1 milioane de dolari

Frida Kahlo, „El sueño (La cama)” (1940)

Estimare – 40–60 de milioane de dolari

Preț final – 54,6 milioane de dolari

Estimare – 40–60 de milioane de dolari Preț final – 54,6 milioane de dolari Jean-Michel Basquiat, „Crowns (Peso Neto)” (1981)

Estimare – 35–45 de milioane de dolari

Preț final – 48,3 milioane de dolari

Estimare – 35–45 de milioane de dolari Preț final – 48,3 milioane de dolari Piet Mondrian, „Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue” (1922)

Estimare – 50 de milioane de dolari

Preț final – 47,5 milioane de dolari

Estimare – 50 de milioane de dolari Preț final – 47,5 milioane de dolari Claude Monet, „Nymphéas” (1907)

Estimare – 40–60 de milioane de dolari

Preț final – 45,4 milioane de dolari

Estimare – 40–60 de milioane de dolari Preț final – 45,4 milioane de dolari Pablo Picasso, „La Lecture (Marie-Thérèse)” (1932)

Estimare – 40 de milioane de dolari

Preț final – 45,4 milioane de dolari

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare

Icoana pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută. 90.000 de euro, record absolut pe piața românească de artă sacră