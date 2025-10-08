Prima pagină » Actualitate » Intersecția care i-a înnebunit pe șoferi: semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Autoritățile cunosc problema, dar nu o rezolvă

Intersecția care i-a înnebunit pe șoferi: semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Autoritățile cunosc problema, dar nu o rezolvă

08 oct. 2025, 22:26, Actualitate
Intersecția care i-a înnebunit pe șoferi: semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Autoritățile cunosc problema, dar nu o rezolvă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este intersecția care i-a înnebunit pe șoferi. Acolo, semaforul stă 11 minute pe culoarea roșie. Administrația locală cunoaște această problemă, însă nu face nimic.

Acest lucru se întâmplă într-o comună din Elveția. Administrația locală spune că este o intersecție complicată”.

Astfel, răbdarea șoferilor este pusă la grea încercare la intersecția Longueville, la ieșirea vestică din Colombier în comuna Milvignes din cantonul elvețian Neuchâtel, unde un semafor stă 11 minute pe culoarea roșie, scrie publicația locală RTN.

O intersecție complicată în special din cauza trecerii tramvaiului, precum și a faptului că face legătura cu ieșirea de la școală și cu accesul la complexul sportiv din localitate.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Durata de așteptare a șoferilor depinde în primul rând de coborârea barierelor tramvaiului și de timpul său de oprire la stație.

Nicolas Merlotti, șeful Serviciului de Poduri și Drumuri, precum și poliția, recunosc că timpul de așteptare este prea lung. Ei susțin însă că nu au competență să intervină pentru rezolvarea situației, fiind resposabilitatea comunei Milvignes să remedieze potențialele disfuncționalități.

Autoritățile locale susțin că sunt conștiente de problemele legate de reglarea intersecției din Longueville. În plus, serviciul tehnic și de mobilitate din Milvignes susține că biroul mandatat pentru programarea semafoarelor și compania care le-a montat au fost informate, iar măsurile se vor lua în scurt timp.

Alain Saudan, șeful poliției rutiere, susține că intervenția unui agent de circulație ar fi binevenită, pentru a regla traficul la o intersecție atât de complicată”.

