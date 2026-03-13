Prima pagină » Actualitate » Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc

Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc

13 mart. 2026, 13:48, Actualitate
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat vineri, prin intermediul unui comunicat că, în urma detectării unor noi drone în imediata apropiere a spațiului aerian românesc, un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis populaței din zona Deltei Dunării, fiind aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

În jurul orei 11.55, din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită.

Alerta aeriană a încetat în jurul orei 12.50, iar în prezent, echipe de căutare intervin în teren pentru a identifica eventuale elemente de aeronavă fără pilot în zonele vizate.

Sistemele radar ale MApN au detectat tot vineri, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove. Armata a ridicat în aer două aeronave F-16.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, mai transmite MApN.

La ora 10.05 a fost emis primul mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

MApN precizează, totodată, că monitorizează în permanență spațiul aerian al țării noastre, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României.

