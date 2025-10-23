Prima pagină » Actualitate » Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane

23 oct. 2025, 21:52, Actualitate
Joi, paisprezece echipaje de pompieri intervin, după ce în zeci de blocuri din Mioveni s-a semnalat miros de gaz. Astfel, din cele 33 de spaţii verificate, la 26 s-a sistat alimentarea cu gaz, fiind evacuate aproximativ 275 de persoane.

De asemenea, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unui liceu. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele susțin s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, o substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi.

Prefectura Argeş explică supradozarea a făcut fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.

”Au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”, au transmis reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

În continuare, aproximativ 14 de echipaje de pompieri din subunităţile de intervenţie din judeţ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz sunt în teren, asigurând măsurile din competenţă. Până la acest moment, au fost verificate 33 de locaţii, iar la 26 dintre acestea s-a dispus oprirea alimentării cu gaz. În urma verificărilor, preventiv, s-a acţionat pentru evacuarea unui număr de aproximativ 275 de persoane şi cinci animale, din locaţiile în care au fost sesizate evenimentele”, a transmis ISU Argeş.

De precizat este că, nu au fost identificate victime.

”Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Reţele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienţilor, au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. Acţiunea se află în desfăşurare, urmând ca, la finalizarea ei, să revenim cu informaţii despre numărul total al clienţilor afectaţi de acest incident”, au transmis reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

De asemenea, și Prefectura Argeş a transmis precizări privind incidentul.

Mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică în Mioveni. Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranţă necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri”, a arătat sursa citată.

