Interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Sursele de energie regenerabile devin obligatorii

Interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Majoritatea sistemelor de încălzire din Germania, de exemplu, au peste două decenii de funcționare, iar multe depășesc chiar 25 de ani. Legislația stabilește că un cazan cu temperatură constantă pe gaz sau motorină poate fi folosit cel mult 30 de ani. După acest termen, funcționarea devine ilegală, indiferent dacă instalația încă mai poate produce căldură.

Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european. Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile, altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă.

„În primul rând că discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil.

Amenzi înfiorătoare

Centralele pe gaz devin treptat incompatibile cu noile reguli, iar proprietarii trebuie să respecte legea. Autoritățile germane au anunțat că vor verifica respectarea regulilor prin intermediul coșarilor autorizați, care pot stabili vârsta tehnică a centralei pe baza documentației. Amenzile pentru nerespectarea legislației pot ajunge până la 50.000 de euro, precizează capital.ro. Anul montării este elementul decisiv, iar o centrală instalată în 1995 trebuie înlocuită cel târziu în 2025.

Conform noii legii, clădirile noi vor folosi doar sisteme de încălzire care ating un procent de cel puțin 65% energie regenerabilă. Acestea pot fi pompe de căldură, centrale pe peleți, sisteme solare termice sau racorduri la rețelele de termoficare. Localitățile mari, cu peste 100.000 de locuitori, trebuie să finalizeze planurile pentru rețelele termice până la 30 iunie 2026. Restul localităților au termen până la 30 iunie 2028. Până la publicarea acestor planuri, proprietarii pot continua să folosească sau să înlocuiască centralele existente.

Interdicție de la UE pentru români

La cererea Uniunii Europene, tehnologiile ineficiente din punct de vedere energetic folosite în prezent pentru încălzire sau răcire vor fi înlocuite treptat.

Sobele pe lemne vor fi înlocuite cu pompe de căldură, tehnologie clasificată ca fiind regenerabilă. Această tehnologie ar trebui să înlocuiască treptat sobele ineficiente din Uniunea Europeană până în 2050. Pompele de căldură nu generează căldură prin arderea de combustibili fosili, ci folosesc căldura disponibilă în mod natural în mediul înconjurător.

În loc să producă căldură, ele extrag și folosesc energia ambiantă (caldă sau rece, din aerul exterior și apele de suprafață sau de canalizare) sau energia geotermală (caldă sau rece, din apele subterane sau subterane).

Sursele regenerabile ar trebui să fi aproape 35% până în 2050, în România

În România ponderea surselor regenerabile ar trebui să treacă de 32% până în 2030 și să fie de aproape 35% până în 2050. UE va interzice centralele pe gaz și cărbune, iar proprietarii de locuințe vor fi nevoiți să găsească soluții alternative, fie se branșează la sistemul de încălzire centralizat dacă există, fie investesc în surse de energie regenerabilă. Uniunea Europeană vrea ca în viitor centralele pe gaz și cărbune să dispară. În România, o locuinţă din trei este încălzită cu gaz natural, prin centrale de apartament.

Obligațiile proprietarilor