Prima pagină » Actualitate » Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați

Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați

Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nume mari de pe scena politicii din România au început să își facă apariția la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria.Primarul Clujului, Emil Boc, senatorul Vasile Blaga și primarul Oradei, Florin Birta, și-au făcut deja apariția la Palazzo Oradea, localul de lux cu 400 de locuri în care are loc petrecerea mirilor.

Emil Boc a venit însoțit de soție, Oana Boc, cu care este căsătorit de 26 de ani. Cei doi și-au asortat ținutele pentru ocazia specială din viața lui Ilie Bolojan. Primarul Clujului, cu un costum închis la culoare, bleumarin, iar soția acestuia, cu o rochie de aceeași culoare. Ea a fost surprinsă și cu o haină neagră peste rochie.

Emil Boc alături de soție la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Florin Birta, primarul Oradei, a fost și el surprins tot alături de soție, îmbrăcați elegant și tot în culori închise, la fel ca cuplul Emil și Oana Boc. Florin Birta a mai fost văzut și în timpul zilei la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, atunci când s-a alăturat alaiului care pleca de la primărie către biserică.

Florin Birta alături de soție la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Cu soția la braț a fost surprins și Vasile Blaga, un veteran în PNL care se află în partid încă de la fuziunea acestuia cu PDL. Vasile Blaga, actual senator de Timiș, este unul dintre colaboratorii politici ai lui Ilie Bolojan. Acesta l-a susținut de mai multe ori pe Ilie Bolojan, inclusiv în timpul guvernării, dar și în timpul Congresului PNL care l-a reconfirmat pe Bolojan ca președinte de partid.

Vasile Blaga alături de soție la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, nuntă într-un local de lux

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, are astăzi nunta într-un local de lux cu 400 de locuri. Ginerele este Daniel Bota, descris de presa locală din Bihor ca fost coleg de liceu cu mireasa. El ar fi fost fotbalist și acum este antreprenor. Nunta are două perechi de nași, Victor și Lavinia Puternity, alături de Andrei și Iulia Săftescu.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, apoi nuntașii au plecat într-un alai pe străzile din centrul Oradei spre Biserica cu Lună, acolo unde a avut loc ceremonia religioasă. După ce Lucia Maria și Daniel Bota și-au spus „da” în fața a trei preoți, aceștia au plecat alături de invitați către Palazzo Oradea. Aici are loc petrecerea unde vor fi sărbătoriți cei doi miri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEOCum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
20:55
Cum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
VIDEOIlie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
20:14
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
INCIDENTCaz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
20:09
Caz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
FLASH NEWSPremieră pentru locatarii unui bloc cu 4 etaje din România. Au început lucrările pentru construcția primului lift exterior. La cât ajunge investiția
19:29
Premieră pentru locatarii unui bloc cu 4 etaje din România. Au început lucrările pentru construcția primului lift exterior. La cât ajunge investiția
ACTUALITATEAvocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, decorat post-mortem de Nicușor Dan
19:09
Avocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, decorat post-mortem de Nicușor Dan
FLASH NEWSMesajul artistei Silvia Dumitrescu la protestul pentru Călin Georgescu. „L-am cunoscut personal și sunt alături de Georgescu și familia lui. Un om inteligent și potrivit să conducă țara”
18:57
Mesajul artistei Silvia Dumitrescu la protestul pentru Călin Georgescu. „L-am cunoscut personal și sunt alături de Georgescu și familia lui. Un om inteligent și potrivit să conducă țara”
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Planeta Marte ar putea fi încă activă din punct de vedere vulcanic. Ce indică noi scurgeri misterioase de gaz?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
FLASH NEWSMotivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene
21:01
Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene
INEDITNoi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
20:51
Noi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
INEDITÎn septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
19:57
În septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
REACȚIEMinistrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
19:38
Ministrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
CONTROVERSĂAcuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie
19:05
Acuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie
REACȚIEVictor Ponta, reacție după protestul pentru Călin Georgescu din Capitală: „Dosarele politice din România sunt o rușine și un cancer pentru țara noastră”
19:01
Victor Ponta, reacție după protestul pentru Călin Georgescu din Capitală: „Dosarele politice din România sunt o rușine și un cancer pentru țara noastră”

Cele mai noi

Trimite acest link pe