Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați

Nume mari de pe scena politicii din România au început să își facă apariția la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria.Primarul Clujului, Emil Boc, senatorul Vasile Blaga și primarul Oradei, Florin Birta, și-au făcut deja apariția la Palazzo Oradea, localul de lux cu 400 de locuri în care are loc petrecerea mirilor.

Emil Boc a venit însoțit de soție, Oana Boc, cu care este căsătorit de 26 de ani. Cei doi și-au asortat ținutele pentru ocazia specială din viața lui Ilie Bolojan. Primarul Clujului, cu un costum închis la culoare, bleumarin, iar soția acestuia, cu o rochie de aceeași culoare. Ea a fost surprinsă și cu o haină neagră peste rochie.

Florin Birta, primarul Oradei, a fost și el surprins tot alături de soție, îmbrăcați elegant și tot în culori închise, la fel ca cuplul Emil și Oana Boc. Florin Birta a mai fost văzut și în timpul zilei la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, atunci când s-a alăturat alaiului care pleca de la primărie către biserică.

Cu soția la braț a fost surprins și Vasile Blaga, un veteran în PNL care se află în partid încă de la fuziunea acestuia cu PDL. Vasile Blaga, actual senator de Timiș, este unul dintre colaboratorii politici ai lui Ilie Bolojan. Acesta l-a susținut de mai multe ori pe Ilie Bolojan, inclusiv în timpul guvernării, dar și în timpul Congresului PNL care l-a reconfirmat pe Bolojan ca președinte de partid.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, nuntă într-un local de lux

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, are astăzi nunta într-un local de lux cu 400 de locuri. Ginerele este Daniel Bota, descris de presa locală din Bihor ca fost coleg de liceu cu mireasa. El ar fi fost fotbalist și acum este antreprenor. Nunta are două perechi de nași, Victor și Lavinia Puternity, alături de Andrei și Iulia Săftescu.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, apoi nuntașii au plecat într-un alai pe străzile din centrul Oradei spre Biserica cu Lună, acolo unde a avut loc ceremonia religioasă. După ce Lucia Maria și Daniel Bota și-au spus „da” în fața a trei preoți, aceștia au plecat alături de invitați către Palazzo Oradea. Aici are loc petrecerea unde vor fi sărbătoriți cei doi miri.