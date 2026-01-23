O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția

O femeie a recurs la un gest extrem, și-a ucis iubita și i-a îngropat trupul în grădina ei, unde a stat ascuns timp de 15 ani.

Anchetatorii au aflat că Anna Podedworna, în vârstă de 40 de ani, a ucis-o pe Izabela Zablocka, în vârstă de 30 de ani, din „gelozie sexuală”. În 2025, un jurnalist din Polonia a contactat-o pe Podedworna și a întrebat-o despre locul unde se află prietena ei, atunci ea a trimis un mail poliției din Derbyshire, spunându-le că îi vor găsi trupul sub beton, în grădina din spate, relatează DailyMail.

O femeie și-a ucis iubita și a îngropat-o în grădină

Zablocka și Podedworna au locuit împreună în Londra, iar în 2010 s-au mutat în Derby. Cât timp au locuit în Regatul Unit, Izabela Zablocka își suna zilnic familie ori la câteva zile, însă pe 28 august 2010, ea și-a sunat mama, așa cum obișnuia să facă. În urma acelui apel telefonic, familia Izabelei nu a mai văzut-o și nu a mai auzit de ea niciodată.

Familia Izabelei Zablocka a raportat dispariția acesteia, mai întâi poliției din Regatul Unit în noiembrie 2010, apoi poliției din Polonia în ianuarie 2011.

Instanța a aflat că, în 2024, fiica Izabelei Zablocka, pe atunci în vârstă de aproximativ 20 de ani, a contactat o organizație poloneză numită „Missing for Years” (Dispăruți de ani), solicitând ajutor pentru a-și găsi mama.

Organizația a contactat-o ​​pe Podedworna, care încă locuia în Derby, dar aceasta a negat că o cunoaște pe domnișoara Zablocka și a spus că nu știe ce s-a întâmplat cu ea. Ulterior, în mai 2025, un jurnalist de televiziune polonez pe nume Rafal Zalewski a contactat-o ​​pe inculpată și i-a solicitat un interviu.

Procurorul care se ocupă de caz, Gordon Aspden a spus că a fost un „punct de cotitură” și că „În sfârșit, inculpata a putut simți că justiția o ajunge din urmă. Presiunea crescândă a făcut-o să cedeze.”

Anna Podedworna le-a spus polițiștilor unde pot găsi trupul neînsuflețit al Izabelei

Pe 21 mai 2025, Podedworna a trimis un e-mail poliției din Derbyshire și le-a spus că dorește să le furnizeze dovezi.

Mai târziu, ea le-a spus că vor găsi trupul domnișoarei Zablocka îngropat în grădina din spate a fostei lor case de pe Princes Street, Derby.

Podedworna s-a dus la o secție de poliție, unde le-a spus ofițerilor că Izabela Zablocka a murit accidental în timpul unei confruntări violente dintre ei și că se apăra.

Podedworna a fost arestată sub suspiciunea de crimă. În timpul celor opt interogatorii ulterioare, ea nu a răspuns la niciun comentariu, iar procesul este încă în desfășurare.

