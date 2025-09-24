Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!”

Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu.

Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se află și aceea referitoare la soarta pensiilor magistraților.

„Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie”, au decis miercuri judecătorii CCR.

Premierul Ilie Bolojan va oferi mai multe răspunsuri în cadrul conferinței de presă de miercuri, de la ora 16.00, ne-a asigurat purtătorul de cuvânt al instituției.

„Nu este nimic de comentat. Foarte bine, va judeca pe 8 octombrie! Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare! Nu este o poziție oficială. La ora 16.00 are premierul conferință de presă”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu.

