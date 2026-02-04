Prima pagină » Actualitate » Ioana Ginghină, dezamăgită de comportamentul fostului soț. ”Bineînțeles că nu a venit”

04 feb. 2026, 13:30
Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, este dezamăgită de comportamentul fostului său soț, Alexandru Papadopol în legătură cu fiica lor, Ruxandra. 

Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta  are o fată pe nume Ruxandra. În data de 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină se declară dezamăgită de comportamentul pe care fostul său soț, Alexandru Papadopol, îl are față de fiica lor. Ruxandra.

Invitată la podcastul realizat de Doinița Oancea, vedeta a vorbit despre faptul că Alexandru Papadopol nu se implică suficient în viața RUxandre. De curând, adolescenta a avut un eveniment la care tatăl ei nu a fost prezent.

Ioana Ginghină, dezamăgită de comportamentul fostului soț. ”Mă doare sufletul pentru copilul meu”

”Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit”, a explicat Ioana Ginghină, potrivit click.ro.

”I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a mai spus artista.

