Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 

Eleanor Sutcliffe, o tânără în vârstă de 28 de ani din Birmingham, a decis să își cumpere în anul 2024 o barcă în valoare de 17.000 de euro prin Facebook Marketplace. Ea a apelat la această variantă pentru a depăși dificultățile financiare care au apărut după ce a încheiat o relație și și-a vândut casa.

Cheltuielile pentru barcă ajung la aproape 500 de lire sterline lunar

Potrivit unui interviu acordat la What’s The Jam, Eleanor, originară din Țara Galilor de Nord, a explicat de unde a venit inspirația pentru a explora această alternativă accesibilă, relatează Daily Mail, potrivit Libertatea.

„Trebuia să gândesc în afara tiparelor și mereu am vrut să locuiesc pe o barcă”, a spus ea.

Părinții ei au sprijinit-o în acest demers, tatăl ei a ajutat-o cu renovările, chiar dacă niciunul din ei nu mai fusese vreodată pe o barcă înainte.

Ceea ce a determinat-o foarte mult au fost costurile reduse ale traiului pe barcă. „Cheltuielile mele lunare pentru barcă, incluzând taxa de acostare, licența, asigurarea și combustibilul, ajung la puțin sub 500 de lire sterline (580 de euro). Comparativ, chiria unui apartament în apropierea locului meu de muncă ar fi în jur de 750 de lire sau mai mult”.

A renovat complet barca

Barca fabricată în 1986 a necesitat o renovare completă. Ea a cumpărat-o în luna mai 2024 cu 15.000 de lire sterline și a contractat un împrumut pentru a o renova.

„M-am îndrăgostit de barca mea de cum am văzut-o. Era într-o stare jalnică, dar mi-a plăcut ideea de a o restaura la gloria ei de odinioară”, a declarat ea.

