Prima pagină » Știri externe » Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat

Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat

04 feb. 2026, 16:00, Știri externe
Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat

William Stevenson, un bărbat de 77 de ani care a fost căsătorit cu fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, între 1970 și 1975, a fost arestat și acuzat de uciderea actualei sale soții, relatează NBC News. Individul a fost arestat luni și este acuzat de omor calificat în cazul morții Lindei Stevenson, potrivit unei acuzații formulate de o instanță din Delaware.

Poliția din comitatul New Castle nu a furnizat detalii despre moartea acesteia, dar într-un comunicat inițial s-a menționat că polițiștii au intervenit în urma unei dispute domestice pe 28 decembrie, la o reședință din zona Wilmington. Linda Stevenson a fost găsită inconștientă în sufragerie și a murit în ciuda intervenției salvatorilor prezenți la fața locului. Comunicatul de presă din acel moment menționa că trupul ei a fost predat Diviziei de Medicină Legală din Delaware pentru autopsie.

Femeia în vârstă de 64 de ani era descrisă de cei dragi ca fiind „profund orientată spre familie” și o mare fană a echipei Philadelphia Eagles. De asemenea, se menționa că ea a înființat o mică firmă de contabilitate în ultimii ani ai vieții sale.

Acuzarea formulată luni de autorități a fost rezultatul unei „anchete ample, care a durat săptămâni întregi”, a declarat poliția. William Stevenson se află în prezent în custodia Instituției Corecționale Howard Young, după ce nu a reușit să plătească cauțiunea de 500.000 de dolari în numerar, a declarat poliția.

Reprezentanții fostului președinte Joe Biden și ai lui Jill Biden nu au răspuns la solicitarea NBC News de a comenta.

Când a început prima căsnicie a fostei prime doamne

Jill Tracy Jacobs s-a căsătorit cu William Stevenson în februarie 1970, când ea avea 18 ani și era studentă la Universitatea din Delaware, iar el avea 23 de ani. La scurt timp după aceea, William Stevenson a deschis The Stone Balloon Club, care a devenit unul dintre cele mai populare baruri universitare din țară, situat în apropierea Universității Delaware din Newark, unde artiști precum Bruce Springsteen, Dave Matthews și The Allman Brothers Band au cântat pentru publicul larg timp de zeci de ani.

Jill și William Stevenson au fost căsătoriți timp de cinci ani. În martie 1975, ea l-a cunoscut pe senatorul din Delaware, Joe Biden. Divorțul civil între Jill și William Stevenson a fost pronunțat în mai 1975. Jill Biden a încercat să păstreze jumătate din proprietatea Stone Balloon, dar nu a reușit.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump anunță că a reușit să scadă criminalitatea în Washington DC de la preluarea președinției: Am readus ordinea în capitala națiunii noastre

Joe Biden a încheiat un tratament cu radioterapie împotriva cancerului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
INEDIT Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
15:36
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
FLASH NEWS Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
15:20
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
INCIDENT Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler
15:03
Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler
INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!
EXCLUSIV Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
15:50
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
INEDIT Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
15:46
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
EXCLUSIV Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
15:28
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
BREAKING NEWS Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
15:24
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
COMENTARIU Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie!
15:01
Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie!
FLASH NEWS Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler”
15:00
Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler”

Cele mai noi

Trimite acest link pe