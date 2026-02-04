Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat

William Stevenson, un bărbat de 77 de ani care a fost căsătorit cu fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, între 1970 și 1975, a fost arestat și acuzat de uciderea actualei sale soții, relatează NBC News. Individul a fost arestat luni și este acuzat de omor calificat în cazul morții Lindei Stevenson, potrivit unei acuzații formulate de o instanță din Delaware.

Poliția din comitatul New Castle nu a furnizat detalii despre moartea acesteia, dar într-un comunicat inițial s-a menționat că polițiștii au intervenit în urma unei dispute domestice pe 28 decembrie, la o reședință din zona Wilmington. Linda Stevenson a fost găsită inconștientă în sufragerie și a murit în ciuda intervenției salvatorilor prezenți la fața locului. Comunicatul de presă din acel moment menționa că trupul ei a fost predat Diviziei de Medicină Legală din Delaware pentru autopsie.

Femeia în vârstă de 64 de ani era descrisă de cei dragi ca fiind „profund orientată spre familie” și o mare fană a echipei Philadelphia Eagles. De asemenea, se menționa că ea a înființat o mică firmă de contabilitate în ultimii ani ai vieții sale.

Acuzarea formulată luni de autorități a fost rezultatul unei „anchete ample, care a durat săptămâni întregi”, a declarat poliția. William Stevenson se află în prezent în custodia Instituției Corecționale Howard Young, după ce nu a reușit să plătească cauțiunea de 500.000 de dolari în numerar, a declarat poliția.

Reprezentanții fostului președinte Joe Biden și ai lui Jill Biden nu au răspuns la solicitarea NBC News de a comenta.

Când a început prima căsnicie a fostei prime doamne

Jill Tracy Jacobs s-a căsătorit cu William Stevenson în februarie 1970, când ea avea 18 ani și era studentă la Universitatea din Delaware, iar el avea 23 de ani. La scurt timp după aceea, William Stevenson a deschis The Stone Balloon Club, care a devenit unul dintre cele mai populare baruri universitare din țară, situat în apropierea Universității Delaware din Newark, unde artiști precum Bruce Springsteen, Dave Matthews și The Allman Brothers Band au cântat pentru publicul larg timp de zeci de ani.

Jill și William Stevenson au fost căsătoriți timp de cinci ani. În martie 1975, ea l-a cunoscut pe senatorul din Delaware, Joe Biden. Divorțul civil între Jill și William Stevenson a fost pronunțat în mai 1975. Jill Biden a încercat să păstreze jumătate din proprietatea Stone Balloon, dar nu a reușit.

