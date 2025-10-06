Ion Cristoiu: Mi se pare că Nicu e aproape să clacheze / E sub presiune, nu rezistă

AI AFLAT! Numirea lui Naumescu, încă un moment în care Nicușor Dan își trădează votanții. Cristoiu: „Se duce la Digi e USR-ist. La Realitatea, e suveranist”
15:45
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a cerut demisia lui Nicușor Dan pentru că nu este pregătit psihic pentru a duce presiunea aferentă funcției.
„El se blochează pe lucruri foarte mici”, a declarat Cristoiu despre Nicușor Dan.
„Dacă demisionează el e salvat ca om, dacă nu demisionează nu e salvat ca om. E o presiune uriașă psihologică pentru care el nu e pregătit”
La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache”Nicușor Dan e în punctul în care e gata să clacheze?”, Ion Cristoiu a răspuns scurt:
„Da. E clar că nu rezistă.”