Ion Cristoiu: Mi se pare că Nicu e aproape să clacheze / E sub presiune, nu rezistă

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a cerut demisia lui Nicușor Dan pentru că nu este pregătit psihic pentru a duce presiunea aferentă funcției.

„El se blochează pe lucruri foarte mici”, a declarat Cristoiu despre Nicușor Dan.

„Dacă demisionează el e salvat ca om, dacă nu demisionează nu e salvat ca om. E o presiune uriașă psihologică pentru care el nu e pregătit”

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache”Nicușor Dan e în punctul în care e gata să clacheze?”, Ion Cristoiu a răspuns scurt:

„Da. E clar că nu rezistă.”

