Ion Cristoiu este de părere că președintele Nicușor Dan și-a construit echipa de consilieri astfel încât aceștia să-l ajute să construiască noul partid „România Onestă”.

„Având în vedere cei doi politicieni Orban, mai ales, și Tomac, el și-a făcut o echipă mare cu care să facă partidul

În partidul „România onestă” despre care tot vorbesc trebuie să fie din start parlamentari puternici. Ca să iei de la PSD niște oameni. Nicușor Dan nu are nevoie de expert. El, mult timp, va sta deoparte. Cred că partea bună e neapărată nevoie de un nou partid. Vine un alt partid, zis și conservator. Este nevoie în România de un partid Trump-ist. Partidul lui Nicu va fi finanțat de partea buna a sistemului”, a declarat Ion Cristoiu.