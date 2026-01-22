Ion Cristoiu povestește „aventura” în urma căreia și-a dislocat umărul: „Mă sună lumea, crede că am murit”

Ion Cristoiu a povestit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” ce s-a întâmplat în urma accidentului suferit astăzi pe gheață. Publicistul a infirmat toate speculațiile apărute inițial în spațiul public și a explicat cum a ajuns pe mâna medicilor.

Ion Cristoiu a povestit cum a fost sunat de mai mulți oameni care au crezut că ar fi decedat în urma accidentului și a precizat că informațiile din presă conform cărora ar fi fost internat într-un spital public sunt eronate. Publicistul a spus că și-a dislocat umărul după ce a căzut pe gheață și a explicat că a fost tratat la o unitate medicală privată. Acesta a ajuns pe mâna medicilor care l-au anesteziat și i-au repoziționat umărul. În stilul său caracteristic, jurnalistul a făcut și o comparație ironică între incident și realitatea din România.

„Mă sună lumea, crede că am murit. Realitatea TV a dat că am fost la un spital public, că de acolo m-au dus. Nu. M-am dus la Sanador la urgențe că mi-am rupt umărul. La vârsta mea am căzut pe gheață, mi-am dislocat umărul, m-au anesteziat, mi l-au pus la loc și acum sunt în atele. Am întârziat mult pentru că am rămas în seara asta acasă și până mi-am găsit toate instrumentele astea. Nu mi-am dat seama, eram ca, cum este realitatea românească. Te uiți la ea în presă și e frumoasă și dedesubt e gheață”, a explicat Ion Cristoiu.

Mai multe persoane au suferit accidentări în ultimele zile în Capitală din cauza zăpezii și a ploii cu gheață care au transformat trotuarele în adevărate patinoare.

