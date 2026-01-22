Prima pagină » Actualitate » Ion Cristoiu povestește „aventura” în urma căreia și-a dislocat umărul: „Mă sună lumea, crede că am murit”

Ion Cristoiu povestește „aventura” în urma căreia și-a dislocat umărul: „Mă sună lumea, crede că am murit”

22 ian. 2026, 20:54, Actualitate

Ion Cristoiu a povestit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” ce s-a întâmplat în urma accidentului suferit astăzi pe gheață. Publicistul a infirmat toate speculațiile apărute inițial în spațiul public și a explicat cum a ajuns pe mâna medicilor. 

Ion Cristoiu a povestit cum a fost sunat de mai mulți oameni care au crezut că ar fi decedat în urma accidentului și a precizat că informațiile din presă conform cărora ar fi fost internat într-un spital public sunt eronate. Publicistul a spus că și-a dislocat umărul după ce a căzut pe gheață și a explicat că a fost tratat la o unitate medicală privată. Acesta a ajuns pe mâna medicilor care l-au anesteziat și i-au repoziționat umărul. În stilul său caracteristic, jurnalistul a făcut și o comparație ironică între incident și realitatea din România.

„Mă sună lumea, crede că am murit. Realitatea TV a dat că am fost la un spital public, că de acolo m-au dus. Nu. M-am dus la Sanador la urgențe că mi-am rupt umărul. La vârsta mea am căzut pe gheață, mi-am dislocat umărul, m-au anesteziat, mi l-au pus la loc și acum sunt în atele. Am întârziat mult pentru că am rămas în seara asta acasă și până mi-am găsit toate instrumentele astea. Nu mi-am dat seama, eram ca, cum este realitatea românească. Te uiți la ea în presă și e frumoasă și dedesubt e gheață”, a explicat Ion Cristoiu.

Mai multe persoane au suferit accidentări în ultimele zile în Capitală din cauza zăpezii și a ploii cu gheață care au transformat trotuarele în adevărate patinoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află

Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan de la Davos? Pentru că e un pui de curcă chior pe plan internațional

Recomandarea video

Citește și

UTILE Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
20:10
Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
FLASH NEWS Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
19:57
Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
FLASH NEWS Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz
19:50
Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz
FLASH NEWS Șeful CNAIR, Cristian Pistol: „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”
19:26
Șeful CNAIR, Cristian Pistol: „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”
ULTIMA ORĂ Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află
19:02
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află
VIDEO VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
19:01
VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Mit sau realitate: Stretchingul înainte de activitatea fizică previne accidentările?
ULTIMA ORĂ 🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
20:10
🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
19:52
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
FLASH NEWS CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
19:39
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
FLASH NEWS Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
19:14
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I

Cele mai noi

Trimite acest link pe