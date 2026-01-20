Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan de la Davos? Pentru că e un pui de curcă chior pe plan internațional

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție faptul că Nicușor Dan nu este prezent la Davos.

„Subiectul nr. 1 în dezbaterea publică din România îl reprezintă absența României de la marele moment istoric de la Davos. N-are niciun rost să explic de ce este un moment istoric. De regulă, Davos e un loc în care o țară, trimițându-și reprezentanții, poate face contacte, legături, înțelegeri și să nu vă mire formularea că nu e reprezentată, pentru că delegația condusă de Oana Țoiu o putem considera absentă.

Nivelul este jos și el este coborât sub nivelul mării de către persoana numită Oana Țoiu. Oana Țoiu care este în total divorț cu această funcție, nu se pricepe, nu e diplomată și cred că nu știe unde e Groenlanda. Trebuie să îi aducă secretara, la minister, un glob și să îl învârtă. (…) Nu se pricepe, nu cunoaște pe nimeni în afară de propria coafeză, deci, practic, România nu există. Ar fi fost prezentă, dacă s-ar fi dus Nicușor Dan. Sigur, atârnător de gen, Iulian Chifu, care își caută acum o lipitură și la Cotroceni, a sărit și a spus că președintele nu trebuie să se ducă”, a spus Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan este complet pui de curcă chior pe plan internațional”

„Președintele României trebuia să se ducă la Davos, (…) e o posibilitate prin care socializezi și prin tine socializează țara. Mai ales la această reuniune, președintele care lipsește nu există. Explicația acestei nenorociri, dacă se poate spune, a fost dată de Marius Lazurca, legendarul consilier prezidențial, om de cultură, suveranist umflat cu pompa propagandistică a unui anume serviciu secret la care el va ajunge șef. Au fost două explicații. Una care a devenit, deja, celebră, ceva în genul prost să fii, noroc să ai. Și anume, că președintele nu-și poate permite să umble teleleu prin lume, în condițiile în care în țară sunt atâtea lucruri de rezolvat.

(…) Consilierii n-au reușit să-i dea substanță vizitei sale, deci nu s-a reușit de către Administrația Prezidențială să se realizeze, programeze nicio înțelegere bilaterală acolo. Acolo vin 60 de șefi de stat. Se putea aranja o întâlnire, două, trei, cu Bangladesh, Madagascar. Nici asta nu s-a reușit. Este cea mai bună dovadă că Nicușor Dan este complet pui de curcă chior pe plan internațional”, a mai spus publicistul.

