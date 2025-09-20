Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 12:53, Actualitate
România are un program de înzestrare pentru armată, agreat cu aliații NATO, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Însă, deși este o țară sigură „în care să-ți crești copiii”, România se împrumută ca să cumpere arme. În paralel, va produce și drone. 

Sâmbătă, Ionuț Moșteanu a vorbit despre faptul că UE va finanța, printr-un program de împrumuturi, achiziția de armament pentru țările membre.

Odată ce fondurile SAFE vor ajunge în conturile României, țara noastră este pregătită să producă drone; lucru de care și-a dat seama în urma unei vizite pe care a întreprins-o recent,  în Ucraina, și unde a vizitat patru astfel de fabrici.

”Avem această oportunitate de finanţare care se cheamă Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament şi pentru următorii ani în armament şi mobilitate militară, în partea de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri.

Nu sunt bani gratis, este un împrumut în condiţii foarte bune pe care România nu l-ar putea altfel şi aici avem în vedere să producem şi drone”. 

Moșteanu a mai spus că România este o țară sigură grație faptului că se află sub o „umbrelă de apărare NATO” care permite „să dormim liniştiţi.”

„Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România, şi aici vom rămâne. Și îi asigur pe toţi că România este o ţară sigură. Îi aşteptăm şi pe cei care din diverse motive au fost nevoiţi să plece, români care sunt în toate zările, să se întoarcă aici pentru că România e un loc bun de trăit în momentul ăsta”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

