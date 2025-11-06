Prima pagină » Actualitate » Doar 2 săptămâni pentru 2 milioane de bucureșteni. Pentru Primăria București, cel mai important oraș al țării, alegerile se fac pe repede înainte. Când începe competiția pentru fotoliul lăsat liber de N. Dan

06 nov. 2025, 14:07, Actualitate
Doar 2 săptămâni pentru 2 milioane de bucureșteni. Pentru Primăria București, cel mai important oraș al țării, alegerile se fac pe repede înainte. Când începe competiția pentru fotoliul lăsat liber de N. Dan

După ce în ultimii doi ani mai marii țării au ținut românii aproape captivi în alegeri și campanii electorale pe bandă rulantă iar prezidențialele chiar au fost anulate și apoi reluate, de data aceasta, scrutinul cu miză pentru Primăria Capitalei – cel mai important oraș al țării – se desfășoară la foc automat. În doar 2 săptămâni.

Doar 2 săptămâni de campanie electorală

Totul este pe repede înainte. Campania nu mai durează 30 de zile, ci doar 15. Iar candidații rămași definitiv în cursa pentru Primăria Capitalei îi vom afla tot cu 2 săptămâni înainte de vot. Adică pe 23 noiembrie.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de edil al Capitalei se va face între 12 noiembrie și 17 noiembrie, iar pe 16 noiembrie se pot înregistra alianțele electorale.

Hotărârea de Guvern emisă de Executivul condus de Ilie Bolojan prevede că oficial campania electorală începe pe 22 noiembrie și se termină pe 6 decembrie 2025, la ora 7.00 dimineața.

Buletinele de vot se tipăresc pe 2 decembrie, cu 5 zile înainte de alegeri.

Alegeri de 13,5 milioane de euro

Până în prezent și-au anunțat candidaturile: Ciprian Ciucu din partea PNL, Daniel Băluță din partea PSD, Cătălin Drulă de la USR, Anca Alexandrescu din postura de independent susținut de partidul AUR,  Liviu Negoiță – PUSL, Vlad Gheorghe – independent și George Burcea din partea POT.

Cât ne costă alegerile locale organizate la foc automat pentru cel mai important oraș al țării care de 2 ori a fost și trambulină pentru Palatul Cotroceni?

Guvernul dă din bani publici 67,7 milioane de lei, aproximativ 13,5 milioane de euro.

Cea mai mare sumă revine Ministerului de Interne, care primește 45 de milioane de lei, urmat apoi de Autoritatea Electorală Permanentă, care primește 16,9 milioane de lei.

