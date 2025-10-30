Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”

Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”

Ruxandra Radulescu
30 oct. 2025, 17:46, Actualitate
Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL:

Ionuț Moșteanu a făcut o serie de declarații, după ce Gândul a relatat succesiunea de evenimente care a generat incidentul de la intrarea principală în Catedrala Mântuirii Neamului, când mulțimea de credincioși a forțat ușile lăcașului de cult, după ce fuseseră închise, pentru slujba militară la care a participat Sorin Moșteanu și alți membri ai MApN.

Ionuț Moșteanu a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că ușile din față ale Catedralei Mântuirii Neamului au fost, într-adevăr, închise, însă cele din laterale au fost deschise publicului care voia să participe la slujbă. Ministrul Apărării a menționat că, la momentul respectiv, se aflau aproximativ 2000 de persoane din Armata Română în incintă.

„E o acuzaţie destul de dură că am închis Catedrala. Este opţiunea Patriarhiei şi le mulţumesc foarte mult şi pe această cale pentru că au dat un spaţiu în acest calendar, din această săptămână, Armatei Române, militarilor români, preoţilor din Armata Română pentru a avea un moment, pentru a avea o slujbă, pentru a fi împreună. Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română cu familiile şi toţi preoţii militari. În tot acest timp, s-a intrat şi s-a ieşit din altar.

Au fost şi cei care au stat la coadă ore în şir, au putut să intre şi să îşi facă această dorinţă de a vizita Catedrala şi altarul Catedralei până la finalul acestei săptămâni. Am avut o oră, în jur de o oră a fost acea slujbă pentru militarii români, deci departe de a fi fost închisă Catedrala”, a afirmat Moșteanu, în cadrul unei conferințe de presă.

„În tot acest timp au fost oameni pe laterale care intrau în altar şi ieşeau pe partea cealaltă”

Întrebat de către presă cum comentează imaginile apărute în spaţiul public cu enoriaşi nemulţumiţi care au spus că nu au fost lăsaţi în interiorul Catedralei, să se roage, în timpul slujbei pentru militari, Ionuț Moșteanu a ținut să sublinieze: „catedrala nu a fost închisă nicio secundă”.

„A fost un moment pe care Patriarhia, şi pentru asta mulţumesc sfinţilor părinţi şi îi mulţumesc Patriarhului pentru acest gest pe care l-a făcut faţă de Armata Română, nu faţă de un ministru sau de altul. Sunt două simboluri puternice, şi Biserica şi Armata, şi merg mână în mână”, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

„Mie îmi pare foarte rău că oamenii trebuie să aştepte şi le înţeleg importanţa pentru ortodocşii practicanţi, de a fi parte din acest mare eveniment care este istoric din toate punctele de vedere, însă o slujbă de o oră, cu două mii şi ceva de oameni, e vorba de Armata Română, oferită de către Patriarh pentru Armată este un lucru foarte bun.

Catedrala nu a fost închisă nicio secundă. (…) În timp ce acea slujbă, care a fost făcută pentru Armata Română, se desfăşura în Catedrală, am fost acolo, cred că s-a terminat pe la nouă fără zece, în tot acest timp au fost oameni pe laterale care intrau în altar şi ieşeau pe partea cealaltă şi au putut să ia parte la acest eveniment”, a mai spus ministrul Moşteanu.

Foto: Mediafax/Gândul

