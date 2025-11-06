Prima pagină » Economic » Sindicatele fac bilanțul „realizărilor” Guvernului Bolojan: „taxe mai mari, concedieri și același deficit bugetar”

06 nov. 2025, 14:25, Economic
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atacă dur politicile economice și administrative adoptate de Guvernului României. Sindicatele au întocmit o listă de 10 mari „realizări” ale Guvernului condus de Ilie Bolojan în doar 4 luni. Deși au crescut taxele, s-au făcut concedieri și s-a lărgit baza de impozitare, deficitul bugetar este la același nivel ca anul trecut.

FNSA acuză Guvernul Bolojan că a declanșat un adevărat haos în economia și administrația României, după doar 4 luni de la preluarea guvernării. Aceștia spun că sacrificiile impuse românilor, de la concedieri până la creșterea TVA nu au produs nicio îmbunătățire seminifcativă pentru situația bugetară. Pe lângă situația bugetară, Federația acuză Guvernul pentru concedierile masive din administrația locală. Liderii coaliției de guvernare au căzut de acord cu reducerea a 10% din personal în 700 de primării din țară. Practic vor fi desființate peste 13.000 de posturi din administrația locală, în timp ce reducerea numărului de parlamentari se va face abia din 2028.

De asemenea, sindicatele acuză Guvernul pentru măsurile de austeritate care nu au avut un efect vizibil asupra scăderii PIB-ului. Produsul Intern Brut al României a scăzut cu doar 0,08% în primele 9 luni ale anului. „Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, cum explicați faptul că după patru luni de tăieri, concedieri și creșteri de taxe, deficitul bugetar pe primele nouă luni ale anului 2025 a ajuns la 5,39% din PIB, aproape identic cu cel de anul trecut (5,47%), pentru aceeași perioadă?”

Cum arată lista FNSA cu cele 10 „realizări” ale Guvernului Bolojan

  1. Deficit bugetar aproape identic cu cel de anul trecut, deși s-au introdus taxe noi și s-au făcut concedieri.
  2. Patronatele din construcții anunță disponibilizarea a 50.000 de oameni, pentru că investițiile publice sunt blocate și economia este în cădere liberă.
  3. Numărul firmelor în insolvență a crescut cu 35% în ultimele 12 luni, potrivit platformei de analiză RisCo.
  4. Guvernul anunță înghețarea salariilor bugetarilor și a pensiilor pentru anul 2026, prin vocea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.
  5. Aproape 2 milioane de lucrători plătiți cu salariul minim vor rămâne cu veniturile înghețate.
  6. Datoria publică a depășit 57% din PIB.
  7. Dobânzile plătite de România în 2025 se ridică la 11 miliarde de euro.
  8. Inflația reală depășește 10%, de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.
  9. Au fost tăiate bursele studenților.
  10. Mamele, veteranii de război și alte categorii vulnerabile au fost incluse la plata contribuției pentru sănătate (CASS).

Guvernul este blamat și pentru concedierile și reducerea de cheltuieli făcută „pe hârtie”, timp în care povara taxelor și a creșterilor cade pe umerii românilor. „Guvernul face concedieri și reduce cheltuielile doar pe hârtie, în timp ce povara taxelor și a creșterilor cade pe umerii românilor. Statul este acuzat că nu a realizat un plan de reformă ci un dezastru administrativ și social în care populația devine victima guvernării incoerente.”

