Prima pagină » Actualitate » Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”

Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”

05 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”
Galerie Foto 15
Irina Loghin spune secretul unui somn bun

Interpreta de muzică populară Irina Loghin, are un secret pentru un somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”, a explicat artista.

Binecunscuta cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani,  a dezvăluit ce truc folosește pentru a avea parte de un somn bun.

Artista pune levănțică într-o pernă ca să se poată odihni cât mai bine.

Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor.  ”Îmi ajunge tot anul, o culeg însă numai atunci când are un moțișor în vârf”

”Levănțica este cel mai mare ajutor pentru somn, am plantat și în fața casei, aici, la București, am sădit mai multe rânduri. Îmi ajunge tot anul, o culeg însă numai atunci când are un moțișor în vârf. Atenție, toate plantele medicinale le culeg numai pe zi cu soare”, a explicat Irina Loghin pentru click.ro.

”Minunata floare de lavandă o folosesc și mă ajută foarte mult la somn, la odihnă, fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru și îmi dă un somn liniștitor. Plus un ceai de tei. Ambele îți dau viață, energie, îndeamnă să gândim pozitiv”, a mai spus artista.

Pentru aceeași sursă, Irina Loghin a dezvăluit și cum își îngrijește tenul:

”Singurul demachiant pe care îl folosesc este uleiul de măsline. Când nu se găsea, luam şi din acela de floarea-soarelui, care este foarte bun pentru un ten uscat. Acum, uleiul de măsline se găseşte peste tot.Eu îl amestec cu lapte demachiant şi îmi întind amestecul pe faţă, apoi mă curăţ cu un prosopel ud.

Le sfătuiesc pe toate doamnele ca niciodată să nu se culce cu machiaj pe faţă. Nu este deloc sănătos. Este cea mai mare greşeală care se poate face pentru ten. De asemenea, după demachiere, este bine să îţi faci un masaj al feţei, care dă energie şi elasticitate pielii, dar şi muşchilor feţei”.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
ULTIMA ORĂ „Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
13:14
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”
13:00
Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”
HOROSCOP Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele
12:55
Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”
12:30
Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul atunci când lucrezi în echipă?
ULTIMA ORĂ Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
13:12
Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
EXCLUSIV Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
13:01
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate
12:43
Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate
EXCLUSIV Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro. Cum se victimiza edilul „căzut” pe interceptări: „Legea Țării Românești! Asta este corupția și nedreptatea din țara noastră!”
12:34
Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro. Cum se victimiza edilul „căzut” pe interceptări: „Legea Țării Românești! Asta este corupția și nedreptatea din țara noastră!”
JUSTIȚIE Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului
12:23
Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului
VIDEO Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
12:13
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”

Cele mai noi