Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat un rezultat favorabil pentru fermierii români, în urma reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, desfășurată în perioada 26-27 octombrie, la Luxemburg. La solicitarea României, Președinția Consiliului UE a acceptat includerea posibilității de continuare a ajutoarelor naționale tranzitorii și după anul 2027 în textul de compromis al regulamentului privind viitoarea Politică Agricolă Comună, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Florin Barbu a precizat că menținerea acestor ajutoare reprezintă o condiție importantă pentru susținerea poziției României în negocierile europene.

„Am cerut ca fermierii români să poată beneficia în continuare de ajutoarele naționale tranzitorii și după 2027. Am insistat ca această posibilitate să fie prevăzută în regulament, iar acceptul Președinției Consiliului UE este un rezultat important pentru România”, a declarat ministrul, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

România cere finanțare adecvată pentru agricultură

În cadrul reuniunii de la Luxemburg, ministrul Agriculturii a susținut necesitatea unei finanțări corespunzătoare a Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028-2034. Totodată, România a solicitat reducerea diferențelor dintre nivelurile plăților acordate fermierilor din statele membre.

Un alt obiectiv al delegației române a fost menținerea caracterului opțional al plafonării și reducerii progresive a plăților directe pe suprafață.

„Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza pentru a-și continua activitatea și investițiile”, a transmis Florin Barbu.

Ministrul a precizat că România va urmări păstrarea prevederilor privind ajutoarele naționale tranzitorii în forma finală a regulamentului și va susține în continuare o finanțare a agriculturii adaptată nevoilor din ferme.

Irigațiile și gestionarea riscurilor, printre priorități

Discuțiile de la Luxemburg au vizat și finanțarea infrastructurii de irigații. România a solicitat includerea acesteia în categoria investițiilor neproductive, astfel încât fermierii, organizațiile și grupurile acestora să poată avea acces la finanțare.

De asemenea, delegația română a cerut simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor din agricultură. Propunerea urmărește evaluarea pierderilor la nivelul fiecărei culturi sau specii de animale afectate, pentru o mai bună adaptare a sprijinului la pagubele înregistrate.

Negocieri pentru reluarea exporturilor de ovine

În paralel cu discuțiile privind viitoarea Politică Agricolă Comună, Florin Barbu a continuat dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene pentru reluarea exporturilor de ovine din România către țări terțe.

Demersurile vizează identificarea unor soluții pentru ridicarea restricțiilor, cu respectarea condițiilor sanitar-veterinare, și redeschiderea piețelor externe pentru crescătorii români de ovine și caprine.