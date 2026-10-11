Îți lași bicicleta pe scara blocului? În ce situație riști o amendă de 5.000 de lei

Românii care locuiesc la bloc și își depozitează bicicleta pe casa scării trebuie să fie atenți la locul în care o lasă. Dacă aceasta blochează accesul vecinilor sau îngreunează evacuarea în caz de urgență, proprietarul riscă sancțiuni care pot ajunge la 5.000 de lei.

Când poate deveni bicicleta o problemă

O bicicletă lăsată pe casa scării nu atrage automat o amendă. Situația se schimbă însă atunci când aceasta ocupă un spațiu destinat circulației sau împiedică accesul locatarilor, potrivit informațiilor publicate de Newsweek.ro.

Problemele apar mai ales dacă bicicleta este legată de balustradă, depozitată în fața unei uși ori lăsată pe un palier îngust, unde poate bloca trecerea.

Casa scării, holurile și celelalte spații comune trebuie să permită circulația în condiții de siguranță. În plus, aceste zone trebuie să rămână accesibile pentru evacuarea rapidă a locatarilor și intervenția echipajelor de salvare în cazul unui incendiu sau al unei alte situații de urgență.

De ce trebuie păstrate libere spațiile comune

Casa scării nu este un spațiu care poate fi ocupat după bunul plac de un singur locatar. Folosirea zonelor comune trebuie să țină cont atât de drepturile celorlalți proprietari, cât și de normele de siguranță.

O bicicletă care îngustează culoarele sau împiedică accesul la uși și scări poate deveni un obstacol în cazul unei evacuări. De aceea, depozitarea obiectelor personale în aceste zone poate atrage sancțiuni

Cu toate acestea, simpla prezență a bicicletei pe casa scării nu înseamnă automat că proprietarul va fi amendat. Contează amplasarea acesteia și dacă sunt afectate circulația, evacuarea sau accesul necesar în caz de urgență.

Unde poți depozita bicicleta fără să încurci vecinii

Cea mai sigură soluție este păstrarea bicicletei în apartament sau într-un alt spațiu privat.

În blocurile care dispun de o cameră special amenajată pentru biciclete, locatarii pot folosi acel spațiu, cu respectarea regulilor stabilite de asociația de proprietari.

În lipsa unei astfel de variantee, este recomandat ca bicicleta să nu fie lăsată pe scări, în fața ușilor sau pe culoarele înguste.