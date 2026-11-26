Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern că, în 2027, nu vor putea fi adoptate măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Astfel, salariile, alocațiile și anumite indemnizații vor fi înghețate anul viitor.

Înghețarea cheltuielilor în 2027 ar viza salariile bugetarilor, alocațiile pentru copii și mai multe forme de sprijin social. Pe listă se află ajutoarele pentru încălzire și incluziune, indemnizațiile pentru creșterea copilului și cele de hrană acordate persoanelor cu HIV/SIDA sau cu handicap.

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Salariile bugetarilor, alocațiile copiilor și indemnizațiile pentru părinți rămân înghețate în 2027

Potrivit informării prezentate de Alexandru Nazare în ședința de Guvern, datoria publică va depăși pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031. În aceste condiții, legea nu permite adoptarea unor măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor și asistența socială.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi în ședința de Guvern.

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele cu asistența socială. Măsurile pot fi exceptate în situații extraordinare, dacă nu afectează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Primele măsuri pentru construcția bugetului pe 2027

Guvernul a aprobat mai multe măsuri pentru pregătirea bugetului pe 2027 și plata restanțelor din 2026. Însă, fără modificarea țintei de deficit. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea deficitului de la 6% la 3% din PIB necesită soluții care să nu afecteze creșterea economică. Alexandru Nazare spune că reducerea deficitului presupune eficientizarea cheltuielilor publice. Guvernul a aprobat introducerea sistemului digital eBuget_NG și consolidarea bugetării pe programe. Mecanismul este pentru o mai bună monitorizare a cheltuielilor și prioritizare a investițiilor.

Guvernul redistribuie economiile bugetare pentru plata obligațiilor, inclusiv a serviciilor medicale și medicamentelor, fără creșterea cheltuielilor totale. De asemenea, prelungește până la 2 decembrie mecanismul de compensare a datoriilor administrațiilor locale. Vor oferi mai multă flexibilitate în folosirea economiilor, cu condiția să nu acumuleze noi restanțe. Vezi AICI ce a spus ministrul Finanțelor.

Sursă foto: Mediafax Foto