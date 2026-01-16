Iulia Vântur, despre plecarea în India și cariera sa. ”Am și plâns de neputință”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre momentul în care a decis să se mute în India, dar și despre cariera pe care și-a făcut-o acolo.



Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Despre mutarea sa în India, dar și despre cât de greu i-a fost să își facă o carieră acolo a făcut vedeta declarații pentru revista Viva.

Iulia Vântur, despre plecarea în India și cariera sa. ”Mi-a fost teamă inițial, însă întotdeauna am știut că nu am cum să ajung rău dacă îmi urmez sufletul, cu sinceritate”

”Am ales o călătorie care m-a scos din zona mea de confort, m-a provocat să mă cunosc și mai bine, dincolo de tot ce am creat personal acasă, dincolo de imaginea mea publică, să mă descurc în situații noi, neprevăzute, să învăț să fiu om, indiferent de loc, limbă, etichete sau de regulile unei țări.

În România m-am născut, am crescut, am primit cei 7 ani de acasă, am creat, am evoluat. India m-a maturizat, aici am devenit cu adevărat adult. Traiul în India, călătoriile prin lume m-au făcut să-mi văd puterea, dincolo de familie, prieteni, sistemul meu de suport. Acum știu că mă am pe mine, mai puternică ca oricând, oriunde aș fi în lumea asta. Fiecare alegere este o posibilitate.

Mi-a fost teamă inițial, însă întotdeauna am știut că nu am cum să ajung rău dacă îmi urmez sufletul, cu sinceritate. Mă bucur că am avut curaj să plec în India. Am trăit multe experiențe de tot felul, unele magice, de necrezut, care m-au atins profund și care mi-au schimbat percepția despre viață”, a mărturisit Iulia Vântur.

Despre cât de mult a trebuit să muncească pentru a-și face o carieră în India, vedeta a spus:

”Așa am simțit multă vreme, că trebuie să demonstrez de două ori. Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu.

Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori”.