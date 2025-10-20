Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie

O femeie din statul american Michigan a câștigat la loterie cu ajutorul ChatGPT. Ea a luat 100.000 de dolari bifând numerele pe care i le-a indicat inteligența artificială.

Potrivit publicației vietnameze VnExpress, Tammy Carvey, de 45 de ani, a câștigat la extragerea Powerball din 6 septembrie.

Ce este Poweball

Poweball este un joc de loterie din ce în ce mai popular. Biletele costă doar 2 dolari fiecare și se vând în 45 de state americane, plus capitala Washington D.C, Insulele Virgine și Puerto Rico.

În Michigan, de exemplu, biletele la Poweball se vând și online.

Când a ales să joace, Carvey a bifat opțiunea Power Play și aici a câștigat un premiu dublu, de 100.000 de dolari.

„Am întrebat ChatGPT pentru un set de numere Powerball și acestea sunt numerele pe care le-am jucat pe biletul meu. Când am verificat rezultatele, am văzut că potrivisem patru bile albe și Powerball-ul, așa că știam că am câștigat. Soțul meu și cu mine am fost total neîncrezători, la început”, a spus Tammy Carvey.

Opțiunea Poweball îți permite să multiplici valoarea premiului de până la 10 ori.

După ce a câștigat, Tammy și soțul ei au mers la sediul central al loteriei din Michigan pentru a-și revendica premiul.

Vorbind cu presa, ea a spus că vrea să folosească banii pentru a-și achita integral creditul ipotecar făcut la casă.

Soții Carvey nu sunt singurii care au câștigat la loterie cu ajutorul ChatGPT. O femeie din Midlothian, statul american Virginia, a luat 150.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de aplicația de inteligență artificială.

Presa din State a scris că norocoasa Kerri Edwards a donat întreaga sumă obținută unor organizații caritabile.

