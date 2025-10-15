Episod incredibil în Vâlcea. Un șofer străin de autocamion a inventat un jaf, reclamând că a fost atacat și jefuit într-o parcare. În realitate, polițiștii au descoperit că acesta și-a provocat singur rănile.

Un șofer străin și-a înscenat cu abilitate propriul jaf în comuna Racovița (județul Vâlcea), dar ancheta polițiștilor a relevat că acesta și-a provocat singur rănile. Mai mult, a ascuns banii respectivii, susținând că i-au fost furați.

Șoferul străin a dovedit că debordează de imaginație

Mai precis, polițiștii din Brezoi au fost chemați, luni, în jurul orei 22.00, după ce un cetățean străin a reclamat că ar fi fost atacat și jefuit într-o parcare din localitatea Tuțulești, comuna Racovița. Bărbatul susținea că două persoane necunoscute, purtând glugi, l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-ar fi furat aproximativ 6.000 de euro, bani aparținând firmei la care lucra. Acesta a susținut în fața polițiștilor că ar fi fost rănit la picior, iar agresorii săi ar fi fugit cu o mașină de culoare închisă, potrivit Mediafax.

Însă, echipajele de poliție s-au deplasat imediat la fața locului și au demarat verificările. Au fost transmise semnalmentele presupusilor atacatori, precum și ale mașinii către toate unitățile din județ, dar și cele limitrofe.

O echipă de anchetă, formată din polițiști din Brezoi, Racovița și Serviciul de Investigații Criminale, a început cercetările sub coordonarea unui procuror.

Bărbatul și-a recunoscut fapta

În timpul verificărilor, polițiștii au găsit un cuțit. La reconstituire, bărbatul a fost observat când ascundea ceva în lenjeria intimă. În urma controlului corporal, polițiștii au găsit o pungă de plastic cu 6.580 de euro, exact suma despre care se reclamase că fusese furată.

Audiat, șoferul a recunoscut că a inventat povestea. El a spus că și-a făcut singur rănile cu cuțitul descoperit la fața locului, ca să pară mai credibil. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca la final să fie luate măsurile legale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Tragedie în Italia. Un șofer român de TIR de doar 32 de ani a fost găsit mort în parcare, după un conflict cu un alt coleg român

Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone