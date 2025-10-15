Prima pagină » Știri » Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii

Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii

15 oct. 2025, 16:15, Știri
Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii

Episod incredibil în Vâlcea. Un șofer străin de autocamion a inventat un jaf, reclamând că a fost atacat și jefuit într-o parcare. În realitate, polițiștii au descoperit că acesta și-a provocat singur rănile.

Un șofer străin și-a înscenat cu abilitate propriul jaf în comuna Racovița (județul Vâlcea), dar ancheta polițiștilor a relevat că acesta și-a provocat singur rănile. Mai mult, a ascuns banii respectivii, susținând că i-au fost furați.

Șoferul străin a dovedit că debordează de imaginație

Mai precis, polițiștii din Brezoi au fost chemați, luni, în jurul orei 22.00, după ce un cetățean străin a reclamat că ar fi fost atacat și jefuit într-o parcare din localitatea Tuțulești, comuna Racovița. Bărbatul susținea că două persoane necunoscute, purtând glugi, l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-ar fi furat aproximativ 6.000 de euro, bani aparținând firmei la care lucra. Acesta a susținut în fața polițiștilor că ar fi fost rănit la picior, iar agresorii săi ar fi fugit cu o mașină de culoare închisă, potrivit Mediafax.

Doi polițiști din Satu Mare au ajuns sancționați de șefi, după ce au fost bătuți la o intervenție. Ce a decis ancheta internă

Însă, echipajele de poliție s-au deplasat imediat la fața locului și au demarat verificările. Au fost transmise semnalmentele presupusilor atacatori, precum și ale mașinii către toate unitățile din județ, dar și cele limitrofe.

O echipă de anchetă, formată din polițiști din Brezoi, Racovița și Serviciul de Investigații Criminale, a început cercetările sub coordonarea unui procuror.

Bărbatul și-a recunoscut fapta

În timpul verificărilor, polițiștii au găsit un cuțit.  La reconstituire, bărbatul a fost observat când ascundea ceva în lenjeria intimă. În urma controlului corporal, polițiștii au găsit o pungă de plastic cu 6.580 de euro, exact suma despre care se reclamase că fusese furată.

Audiat, șoferul a recunoscut că a inventat povestea. El a spus că și-a făcut singur rănile cu cuțitul descoperit la fața locului, ca să pară mai credibil. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca la final să fie luate măsurile legale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Tragedie în Italia. Un șofer român de TIR de doar 32 de ani a fost găsit mort în parcare, după un conflict cu un alt coleg român

Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone

Citește și

NEWS ALERT Șeful Penitenciarelor, exclusiv pentru Gândul, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful Penitenciarelor, exclusiv pentru Gândul, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
Gândul de Vreme S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
09:30
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
POLITICĂ Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate
18:13
Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
ACTUALITATE Cum pot afla șoferii cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Pot face PLÂNGERE PENALĂ dacă verificarea nu este justificată
15:31
Cum pot afla șoferii cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Pot face PLÂNGERE PENALĂ dacă verificarea nu este justificată
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
„Siguranța părului”: Ce ne transmite coafura despre liderii politici