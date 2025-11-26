Jaf într-un magazin din Timișoara. Un tânăr cu cagulă a agresat vânzătoarea și a furat bijuterii de peste 28.000 de lei

Marți seara, un tânăr care avea fața acoperită cu o cagulă a agresat angajata unui magazin din Timișoara și a furat bijuterii în valoare de peste 28.000 de lei.

Tot marți seara, polițiștii din Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană având fața acoperită cu o cagulă a furat bijuterii în valoare de 28.400 de lei din incinta unui centru comercial din oraș.

Ca să-și asigura scăparea, tânărul ar fi agresat angajata magazinului, provocându-i echimoze și excoriații la nivelul mâinii stângi.

Tânărul suspectat în acest caz a fost identificat și imobilizat la scurt timp după comiterea faptei de către cetățeni, fiind, apoi, preluat de polițiști și dus la audieri.

El a fost reținut miercuri pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, urmând să fie prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă.

De precizat este și că prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

