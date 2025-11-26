Prima pagină » Știri externe » Cum a furat un român de 29 de ani un ceas Richard Mille de 500.000 de euro, în Germania. Ce condamnare a primit

26 nov. 2025, 09:31, Știri externe
Cum a furat un român de 29 de ani un ceas Richard Mille de 500.000 de euro, în Germania. Ce condamnare a primit
Un român în vârstă de 29 de ani se află în vizorul autorităților, după ce furat un ceas Richard Mille de 500.000 de euro, în Germania, dar și pentru un alt jaf violent. Bărbatul a fost arestat în Italia în baza unui mandat internațional, fiind condamnat la închisoare.

La momentul actual, bărbatul de 29 de ani se află arestat la domiciliul său din Soresina, Italia, urmând a fi extrădat. Cetățeanul român a ajuns în atenția oamenilor legii după o serie de furturi. Justiția l-a găsit vinovat de 2 jafuri violente, iar bărbatul urmează să execute o pedeapsă de 15 ani de închisoare, în Germania.

I-a smuls ceasul de la încheietură

Presa din Italia relatează că primul jaf violent a avut loc la Düsseldorf, românul de 29 de ani având, atunci, și un complice. Au atacat un bărbat care își parcase autoturismul și i-au furat un eas Richard Mille model 35-03 Rafael Nadal, cotat la prețul de 500.000 de euro. I-au smuls ceasul de la mână și au fugit. Al doilea jaf violent a avut loc la Meerbusch, victima rămânând și ea fără ceas.

A fugit din Germania, după ce poliția a început să-l urmărească. În Italia, bărbatul a comis o serie de furturi și a fost arestat la domiciliu. Între timp, un tribunal din Germania l-a condamnat la ani grei de închisoare și urmează să fie extrădat, arată Crema-news.it.

Ceasurile Richard Mille sunt produse în serie limitată, fiind considerate de lux. Accesoriul are un design sofisticat, fiind făurit cu atenție din materiale premium. Sunt recunoscute nu doar pentru eleganță, ci și pentru durabilitatea lor. Pentru fabricarea lor se utilizează materiale precum ceramica, titanul și aurul roz.

