Prima pagină » Actualitate » Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze

Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze

19 ian. 2026, 09:34, Actualitate

Au apărut noi imagini surpriză pe camerele de supraveghere cu momentul jafului spectaculos de la Luvru, publicate de televiziunile franceze. Camerele au surprins exact întreaga operațiune a celor doi hoți care puseseră mâna pe bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro.

Noi imagini din momentul jafului de la Luvru

Pe 19 octombrie 2025, în jurul orei 9:35 dimineața, sediul de securitate al muzeului a alertat secția de poliție. În câteva minute, tâlharii au pus mâna pe unele dintre cele mai valoroase bijuterii din istoria Franței. Acum, la patru luni de la incident, au apărut primele imagini clare din momentul jafului. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi hoți spargând ferestrele și punând mâna pe bijuterii cu o stăpânire de sine uimitoare. În doar câteva secunde, cei doi sustrag bijuteriile în valoare de 80 de milioane de euro și se fac nevăzuți.

Toată operațiunea pusă în scenă de cei doi părea desprinsă dintr-un film. Hoții au parcat o camionetă furată în fața ferestrelor celui mai vizitat muzeu din lume, au folosit un elevator mobil pentru a ajunge la primul etaj, apoi au spart vitrinele uneia dintre cele mai ornamentate săli ale muzeului. În mai puțin de șapte minute, ei au fugit pe scutere, luând bijuteriile coroanei, în valoare de aproape 100 de milioane de euro.

Jaful îndrăzneț, comis într-o duminică, în plină zi, a provocat o reevaluare a situației securității muzeelor din Franța. Inițial, presa franceză a speculat că hoții sunt amatori, după ce s-a aflat că au scăpat în timpul fugii cea mai prețioasă dintre bijuterii, coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde și diamante, și au lăsat în urmă unelte și alte obiecte care ar putea conține urme ale ADN-ului lor.

