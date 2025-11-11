Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii

11 nov. 2025, 12:26, Știri externe
Un adolescent de 15 ani din Paris a devenit o adevărată senzație a internetului, după ce a fost fotografiat de un jurnalist AP lângă ofițerii de poliție ce păzeau Muzeul Luvru, imediat după jaful de la Galeria Apollo.

Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze scena unei crime. Trei ofițeri de poliție se sprijină de o mașină argintie care blochează o intrare la Muzeul Luvru, la câteva ore după ce hoții au efectuat o spargere la lumina zilei și au furat bijuteriile coroanei franceze. În dreapta, însă, apare o figură solitară, misterioasă și elegantă.

Ținuta lui consta într-un costum din trei piese, o pălărie aplecată într-o parte și o umbrelă pe post de baston.

Pedro Elias Garzon Delvaux, alături de polițiștii de la Luvru. Sursă foto: Thibault Camus/AP

Internetul a făcut restul

Utilizatorii l-au numit „detectivul francez”, „băiatul cu Fedora”, și l-au asemnănat cu undetectiv de modă veche precum Sherlock Holmes sau Hercule Poirot. Mulți erau convinși că era generat de inteligența artificială, însă nu era așa.

În timp ce teoriile despre străinul îmbrăcat elegant circulau, băiatul a decis să rămână tăcut și să urmărească situația.

„Nu am vrut să spun imediat că eram eu”, a spus el. „Această fotografie ascunde un mister, așa că trebuie să o faci să dureze.”, a mărturisit Pedro Elias Garzon Delvaux ulterior.

Pedro este un adolescent care a ajuns, din întâmplare, într-o poveste globală. Este într-adevăr un fan înrăit al lui Sherlock Holmes și Hercule Poirot, însă locuiește cu părinții și bunicul său în Rambouillet, la 30 km de Paris. Adevărata poveste era simplă. Pedro, mama și bunicul său veniseră să viziteze Luvrul.

„Am vrut să mergem la Luvru, dar era închis”, a spus el. „Nu știam că a fost un jaf.”

I-au întrebat pe ofițeri de ce porțile erau închise. Câteva secunde mai târziu, fotograful AP Thibault Camus, care documenta cordonul de securitate, l-a surprins pe Pedro în mijlocul drumului.

„Când a fost făcută fotografia, nu știam”, a spus Pedro. „Doar treceam pe acolo.”

Patru zile mai târziu, o cunoștință i-a trimis un mesaj: tu ești?

„Mi-a spus că au fost 5 milioane de vizualizări”, a spus el. „Am fost puțin surprins.”

Apoi mama lui l-a sunat să-i spună că a apărut în New York Times. „Nu se întâmplă în fiecare zi”, a spus el. Veri din Columbia, prieteni din Austria, prieteni de familie și colegi de clasă au urmat cu capturi de ecran și apeluri telefonice.

Look-ul care a impresionat zeci de milioane de oameni nu a fost, însă, un costum născocit pentru o vizită la muzeu. Pedro a început să se îmbrace în acest fel acum mai puțin de un an, inspirat de istoria secolului XX și de imaginile alb-negru cu oameni de stat în costume și detectivi fictivi.

„Îmi place să fiu șic”, a spus el. „Așa merg la școală. Și pălăria? Nu, acesta este un ritual aparte. Pălăria fedora este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzee”,, a răspus Pedro.

După câteva zile de la Jaful de la Luvru, băiatul mărturisește că a vrut să se bucure de atenție și și-a schimbat contul de Instagram de la privat la public.

„Oamenii încercau să afle cine sunt”, a spus el. „Apoi au venit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși.”, a transmis el, potrivit The Guardian.

„Acum aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”, a spus el zâmbind. „Ar fi foarte amuzant.”

