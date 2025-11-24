Prima pagină » Știri externe » Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”

Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”

24 nov. 2025, 23:51, Știri externe
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
Oficial: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false! / Sursa FOTO: Profimedia

Inamicii lui Trump, fostul șef al FBI, James Comey și procuroarea Letitia James, scapă de acuzațiile penale, după ce un judecător federal a decis că acuzațiile au fost făcute de un procuror numit ilegal de Trump la Departamentul Justiției.

Judecătorul districtual  Cameron McGowan Currie a constatat că judecătorl Lindsey Halligan, fost avocat personal al lui Trump, care a devenit procuror federal interimar în districtul estic al Virginiei  din septembrie 2025, nu are „autoritate legală” pentru a formula acuzații împotriva lui James Comey și Letitia James.

„Toate acțiunile care decurg din numirea defectuoasă a doamnei Halligan, au constituit exercitarea ilegală a puterii executive și sunt prin urmare anulate”, a declarat judecătorul Currie.

„Sunt încurajată de victoria de astăzi și recunoscătoare pentru rugăciunile și sprijinul pe care le-am primit din toată țara”, a declarat Letitia James într-un  comunicat, potrivit CNN.

„Sunt recunoscător că instanța a încheiat cazul împotriva mea, care a fost o urmărire penală bazată pe răutate și incompetență și o reflectare a ceea ce a devenit Departamentul de Justiție sub Donald Trump”, a declarat James Comey într-un videoclip postat pe Instagram.

Sursa Foto: Profimedia

Mediafax
