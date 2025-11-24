Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”

Inamicii lui Trump, fostul șef al FBI, James Comey și procuroarea Letitia James, scapă de acuzațiile penale, după ce un judecător federal a decis că acuzațiile au fost făcute de un procuror numit ilegal de Trump la Departamentul Justiției.

Judecătorul districtual Cameron McGowan Currie a constatat că judecătorl Lindsey Halligan, fost avocat personal al lui Trump, care a devenit procuror federal interimar în districtul estic al Virginiei din septembrie 2025, nu are „autoritate legală” pentru a formula acuzații împotriva lui James Comey și Letitia James.

„Toate acțiunile care decurg din numirea defectuoasă a doamnei Halligan, au constituit exercitarea ilegală a puterii executive și sunt prin urmare anulate”, a declarat judecătorul Currie.

„Sunt încurajată de victoria de astăzi și recunoscătoare pentru rugăciunile și sprijinul pe care le-am primit din toată țara”, a declarat Letitia James într-un comunicat, potrivit CNN.

„Sunt recunoscător că instanța a încheiat cazul împotriva mea, care a fost o urmărire penală bazată pe răutate și incompetență și o reflectare a ceea ce a devenit Departamentul de Justiție sub Donald Trump”, a declarat James Comey într-un videoclip postat pe Instagram.

Sursa Foto: Profimedia

