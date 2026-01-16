Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale

Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor.

Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. Chiar în timpul manifestărilor, jandarmii au folosit sprayuri lacriomogene pentru a-i linişti pe aceia care au lovit forţele de ordine cu diverse obiecte.

Seara protestului celor de la AUR, în cifrele înregistrate de Jandarmeria Bucureşti, atestă că s-a făcut un dosar penal şi s-au dat amenzi în valoare de 10.400 de lei.

„În urma încălcării cadrului legal în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul Penal al României. Totodată, jandarmii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.400 de lei, astfel:

– 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. e) din Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

– 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 400 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 din Legea nr. 61 din 1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, informează Jandarmeria Bucureşti.

Însă, oamenii legii fac verificări în continuare pentru identificarea şi altor persoane care au încercat să forţeze limitele impuse în cadrul protestului de joi seara, din Bucureşti.

