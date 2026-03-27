Agenția de rating japoneză JCR a îmbunătățit perspectiva ratingului României de la „negativă” la „stabilă”

Luiza Dobrescu
Agenția de rating japoneză JCR a îmbunătățit perspectiva ratingului României de la „negativă” la „stabilă”

Agenția de rating japoneză Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) a reconfirmat, vineri, ratingul de țară al României la BBB (valută) și BBB+ (monedă locală) și a îmbunătățit perspectiva de la „negativă” la „stabilă”.

„Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu”, informează Ministerul de Finanţe.

Deficitul, pe un trend descendent

JCR evidențiază succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au așezat deficitul pe o traiectorie descendentă.

„Deficitul guvernamental s-a redus de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025. Pentru 2026, măsurile luate, care includ taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea beneficiilor sociale, sunt estimate să reducă deficitul la 6,2% din PIB.

Deși datoria publică a atins 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul scade, rămânând la un nivel relativ scăzut față de alte țări cu rating similar”.

Un element central al raportului JCR subliniază importanța legăturii dintre finanțarea europeană și reformele interne.

Agenția notează că, deși creșterea economică a încetinit la 0,7% în 2025 din cauza inflației și a contracției consumului privat, se anticipează o revenire la 1% în 2026.

Măsuri JCR pentru consolidarea fiscală

Această dinamică va fi susținută de o creștere a investițiilor de capital finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) și de o îmbunătățire a exporturilor nete pe fondul scăderii importurilor.

Pentru consolidarea fiscală pe termen mediu și lung, JCR consideră că va fi esențial ca guvernul să mențină creșterea cheltuielilor nete.

„Raportul JCR confirmă, de asemenea, stabilitatea sistemului financiar românesc.

Sectorul bancar a păstrat o poziție financiară robustă în pofida mediului macroeconomic volatil.

S-a oferit o bază solidă pentru implementarea politicilor de consolidare și pentru menținerea încrederii investitorilor străini”, se mai arată în comunicat.

