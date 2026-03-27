Numărul mediu de pensionari din România a fost de 4,917 milioane în anul 2025, în scădere cu 42.000 comparativ cu anul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,563 milioane, în scădere cu 27.000 față de 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor publicate de INS, pensia medie lunară, luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, de asigurări sociale, pensii I.O.V.R și ajutorul social, a fost de 2.936 lei, în creștere cu 13,8% față de anul precedent. De asemenea, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 2.814 lei, în creștere cu 14,4% față de 2024, arată aceleași date.

Cum arată raportul dintre pensionari și salariați

INS a calculat raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net, care a fost de 63,1%, comparativ cu 53,9% în anul precedent. De asemenea, indicele pensiei medii reale a pensionarilor de asigurări sociale de stat, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum, a fost de 105,7%.

În anul precedent, pensionarii de asigurări sociale de stat au reprezentat 92,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, 80,2%, în totalul pensionarilor de asigurări sociale. De asemenea, pensionarii cuprinși în categoriile de pensii, anticipată și anticipată parțial, au reprezentat 2,1%. La nivel naţional, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de opt pensionari la zece salariaţi.

Câți bani încasează un pensionar în funcție de județul în care locuiește

INS mai arată că variațiile sunt semnificative la nivel teritorial deoarece în Municipiul Bucureși și județul Ilfov sunt patru pensionari la zece salariați, în timp ce în județul Vaslui sunt 13 pensionari la zece salariați, iar în Teleorman sunt 14 pensionari la zece salariați.

Cele mai mici valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în judeţele Botoşani, 2.228 lei, Vrancea, 2.266 lei, Giurgiu, 2.279 lei şi în Vaslui, 2.284 lei. La polul opus, cele mai mari valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, 3.554 lei, Hunedoara, 3.505 lei, Braşov, 3.325 lei şi Gorj, 3.245 lei.

