JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite"

JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”

JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
Sursa FOTO: Mediafax

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că Viktor Orban este „unul dintre puținii lideri europeni dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”. Cu toate acestea, el a adăugat că America va colabora foarte bine cu noul prim-ministru maghiar, scrie Mediafax.

Pentru noua administrație de la Washington, mandatul de 16 ani al fostului premier a reprezentat o „transformare” pentru Ungaria: „Viktor Orban este un om deosebit, care a făcut o treabă foarte bună. Consider că moștenirea sa în Ungaria este una transformatoare; în 16 ani a schimbat fundamental această țară”.

El s-a referit și la sprijinul fățiș pe care Statele Unite i l-au acordat lui Orban în campania electorală:

„Știam, cu siguranță, că există o șansă foarte mare ca Viktor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles, care a fost foarte dăunătoare pentru Statele Unite. De exemplu, când vezi un birocrat european care se ia de o companie americană. Uneori, singurul vot negativ, singurul vot care a protejat interesul american a fost cel al lui Viktor Orban”.

„Orban, un om deosebit”

Vorbind la Fox News, Vance a fost rugat să comenteze rezultatul alegerilor legislative din Ungaria. El a dat următorul răspuns: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”.

„Nu am mers acolo (n.r. – la Budapesta) pentru că ne așteptam ca Viktor să câștige alegerile fără probleme. Am mers acolo pentru că era corect să fim alături de o persoană care ne-a susținut de foarte mult timp. Așadar, nu a fost vorba despre Rusia. Și, în esență, nu a fost vorba nici despre Europa. A fost vorba despre Statele Unite și despre faptul că el a fost un partener de nădejde atât pentru mine și pentru președinte la nivel personal, cât și pentru Statele Unite. Îmi pare rău că a pierdut”, a declarat Vance.

Cu cinci zile înainte de alegeri, JD Vance a vizitat Budapesta. El i-a îndemnat pe maghiari să-l susțină pe Orban, spunând că acesta le reprezintă interesele.

Totuși, numărul 2 de la Casa Albă a transmis că va colabora cu Peter Magyar: „Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei”.

După 16 ani de guvernare, Viktor Orban a fost înfrânt în alegeri. Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, cu direcții pro-europene și democratice, a câștigat scrutinul electoral.

