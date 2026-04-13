Prietenul lui Viktor Orbán, Matteo Salvini, arată cu degetul spre Bruxelles. „I-a înghețat 20 de miliarde de euro și i-a furat victoria”

Vicepreşedintele guvernului italian, Matteo Salvini, liderul formaţiunii de extrema dreaptă Liga, a comentat luni înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul premierului ungar Viktor Orbán.

Controversatul lider italian pune eșecul prietenului său pe seama îngheţării fondurilor destinate Ungariei de către Uniunea Europeană, relatează EFE, citată de Agerpres.

„A făcut multe pentru poporul său, chiar cu riscul vieţii”

„I-am trimis un mesaj lui Orbán pentru că este o persoană care a făcut multe pentru poporul său, chiar cu riscul vieţii şi în mijlocul a mii de dificultăţi. Dar aceasta este democraţia şi nu poţi câştiga întotdeauna”, a declarat Salvini la postul de televiziune „Telelombardia”.

Politicianul italian s-a deplasat la Budapesta pentru a se implica personal în campania prim-ministrului ultranaţionalist. Orbán este aliatul său în Europa în cadrul grupului „Patrioţilor”, alături de spaniolii de la Vox şi de francezii din „Rassemblement national” (formaţiunea de extrema dreaptă a Marinei Le Pen).

Eșecul lui Orban, determinat de fondurile înghețate de Bruxelles?

În opinia sa, înfrângerea lui Orban după 16 ani se datorează „unui context internaţional complicat, marcat de două războaie în desfăşurare”. Dar şi faptului că Bruxelles-ul a blocat fonduri în valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, din cauza îngrijorării legate de corupţia din cadrul guvernului de la Budapesta şi de pericolul reprezentat de premier la adresa statului de drept.

„Lui Orban i-au fost îngheţate 20 de miliarde de euro la Bruxelles pentru că nu a permis migranţilor să intre în Ungaria. Este clar că situaţia economică era complexă pentru că el, fiind un om de cuvânt, spusese ‘nu’. L-a costat victoria”, a afirmat el.

Salvini i-a urat „mult succes celui care a câştigat”. Nu a menţionat numele învingătorului şi viitorului prim-ministru, conservatorul Peter Magyar. „Stânga se bucură, dar ei nu au fost acolo”, a mai replicat el.

Premierul italian l-a felicitat pe Magyar

Prim-ministrul Italiei l-a felicitat duminică seară pe Peter Magyar pentru victorie, pe care a calificat-o drept „clară”. Giorgia Meloni este partenera de coaliţie a lui Salvini. Meloni s-a referit şi la Orban ca la un „prieten”, ținând cont de binecunoscuta lor prietenie de mulţi ani.

Totuşi, „Fraţii Italiei”, partidul de extremă dreapta ai lui Meloni, nu s-a alăturat grupării „Patrioţii pentru Europa”. Acesta din urmă, condus de Orban şi Salvini, este al treilea ca mărime în Parlamentul European.

