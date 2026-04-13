Prima pagină » Știri externe » Orban, primul mesaj pe Facebook după înfrângerea din alegeri: „Să ne reorganizăm"

Ruxandra Radulescu

Premierul Viktor Orban a adresat un mesaj pe Facebook susținătorilor săi, după înfrângerea suferită în fața adversarului Peter Magyar. Liderul Fidesz i-a asigurat pe votanți că va continua să muncească alături de partidul său pentru binele Ungariei.

„Munca începe. Să ne reorganizăm și să continuăm să luptăm pentru poporul maghiar!”, a declarat Viktor Orban într-un clip postate pe Facebook.

Orban: „Nu vom renunța niciodată”

Viktor Orban și-a recunoscut oficial înfrângerea, chiar înainte ca numărătoarea voturilor să se încheie. Liderul partidului Fidesz a transmis un mesaj de la sediul partidului, duminică seară, în care a afirmat că nu va renunța niciodată să lupte pentru Ungaria.

„Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară. Nu vom renunța. Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată!”, a declarat Orbán.

31 March 2026, Hungary, Ocsa: Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during a visits the town of Ocsa in central Hungary as part of his national campaign tour ahead of the upcoming Hugarian parliamentary elections. Photo: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire/dpa

Peter Magyar, victorie zdrobitoare în fața lui Orban

După 16 ani consecutivi la putere, Viktor Orbán este nevoit să cedeze scaunul de prim-ministru. După numărarea aproape completă a voturilor, Peter Magyar a obținut 138 de locuri în parlamentul de 199 de mandate. Este o majoritate calificată, care îi oferă puteri extinse pentru a reforma statul.

Fidesz, partidul lui Orban, a obținut doar 55 de locuri.

Viktor Orban, susținut de Trump și Putin

Vicepreședintele american JD Vance l-a vizitat pe Orbán la Budapesta pe 7 aprilie. L-a lăudat și a acuzat UE de ingerințe în alegeri. Trump și-a exprimat, public, susținerea față de Orban de cinci ori în ultimele șase luni.

Sfârșitul guvernării Orban înseamnă o pierdere și pentru Vladimir Putin, care avea un aliat valoros în premierul Ungariei.

Mass-media maghiară a dezvăluit convorbiri între ministrul de Externe Peter Szijjarto și Seghei Lavrov, omologul său rus. Aceștia ar fi discutat despre discuțiile interne ale UE privind sancțiunile contra Moscovei.

