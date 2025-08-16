Jeff Bezos, în doliu! Mama miliardarului A MURIT la 78 de ani

Jackie Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos și totodată unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani.
Într-un anunț pe Instagram, Jeff Bezos a precizat că mama sa suferea de „demență cu corpi Lewy”, o tulburare neurologică.
Jackie Bezos l-a născut pe Jeff la vârsta de 17 ani. „Probabil nu i-a fost ușor, dar a reușit”, a scris miliardarul în mesajul său emoționant.
În 1995, Jackie Bezos și soțul ei au investit suma de 245.000 de dolari în Amazon, librăria online pe care fiul lor a cofondat-o în 1994.
În prezent, Amazon vinde orice, de la cărți la produse electronice, fiind o companie evaluată la 2,5 trilioane de dolari, transmite cbc.ca.
În 2018, Bloomberg a estimat că, dacă părinții lui Bezos și-ar fi păstrat acțiunile Amazon, acestea ar fi valorat 30 miliarde de dolari.
Bezos a folosit lista de cumpărături a mamei sale la o expoziție la New York, în anul 2000, pentru a demonstra cât de ușor este să comanzi cadouri de pe site-ul său. Pe lista dorințelor lui Jackie Bezos se aflau produse electronice, precum o cameră Casio și walkie-talkie Motorola.
Sursa foto: Profimedia