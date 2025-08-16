Prima pagină » Actualitate » Jeff Bezos, în doliu! Mama miliardarului A MURIT la 78 de ani

16 aug. 2025, 07:50, Actualitate
Jackie Bezos, mama miliardarului Jeff Bezos și totodată unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani.

Într-un anunț pe Instagram, Jeff Bezos a precizat că mama sa suferea de „demență cu corpi Lewy”, o tulburare neurologică.

Jackie Bezos l-a născut pe Jeff la vârsta de 17 ani. „Probabil nu i-a fost ușor, dar a reușit”, a scris miliardarul în mesajul său emoționant.

Jackie Bezos, investiție de 245.000 de dolari în Amazon

În 1995, Jackie Bezos și soțul ei au investit suma de 245.000 de dolari în Amazon, librăria online pe care fiul lor a cofondat-o în 1994.

În prezent, Amazon vinde orice, de la cărți la produse electronice, fiind o companie evaluată la 2,5 trilioane de dolari, transmite cbc.ca.

În 2018, Bloomberg a estimat că, dacă părinții lui Bezos și-ar fi păstrat acțiunile Amazon, acestea ar fi valorat 30 miliarde de dolari.

Bezos a folosit lista de cumpărături a mamei sale la o expoziție la New York, în anul 2000, pentru a demonstra cât de ușor este să comanzi cadouri de pe site-ul său. Pe lista dorințelor lui Jackie Bezos se aflau produse electronice, precum o cameră Casio și walkie-talkie Motorola.

Sursa foto: Profimedia

